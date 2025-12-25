AKTUELNO

Duša mi se kida, gutam knedle: Miljana žestoko udarila na očinstvo Ivana Marinkovića, ogorčena na njegovo ponašanje prema Leni i Željku (VIDEO)

Nije joj lako!

Miljana Kulić otvorila dušu Mileni Kačavendi o problemima sa Ivanom Marinkovićem i o tome kako se ponaša prema svojoj deci, Leni Marinković i Željku Kuliću.

- Milena, krivo mi je! Duša me boli zbog Ivana Marinkovića. Ja hoću da porazgovaram sa njim, ali ja ne mogu na silu. Opet radim medveđu uslugu, tražim da klip pošalje Željko. Svi su mi rekli da ne radim to detetu jer možda neće da ga viđa - rekla je Miljana.

- Ti po svaku cenu želiš da to nešto popraviš - rekla je Milena.

- Duša mi se kida, ja gutam knedle - rekla je Miljana.

- Ti si uvek ovakva pred praznike - rekla je Milena.

- Meni je krivo što mi ne priđe da vidi kako sam. Ja mu jutros priđem da pitam je l' sve bilo u redu na suđenju, duša me boli. Napolju sam ga zvala da mama ne zna, pare mu pošaljem da mama ne zna. Kad je video tortu nije mu bilo dobro - rekla je Miljana.

- To si ti! - rekla je Milena.

- Ja se svađam sa majkom jer ga Željko traži, a on je lažov. Željko će da bude polupan sa takvim igranjem emocijama - rekla je Miljana.

- On nema osećaj ni za prvo dete. On nema generalno osećaj - rekla je Milena.

- Moja majka kad god mu spomene on krene da se dere: "Gledaj svoj život, neću ništa da joj ostavim, ona je završila sa mnom, odrekla me se" - pričala je Miljana.

