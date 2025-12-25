Mile, brate moj lepi... Boris Janjušević se oglasio na društvenim mrežama povodom godišnjice smrti brata Mihaila: Ove reči RAZARAJU dušu (FOTO)

Na današnji dan pre tačno dve godine, 2023. godine, život im je zauvek promenjen - Mihailo Janjušević, rođeni brat Marka Janjuševića Janjuša, izvršio je samoubistvo.

Dan koji su do tada doživljavali kao običan prednovogodišnji datum, postao je za njih večni podsetnik na gubitak i bol koji ne prolazi. Tuga i šok ostavili su dubok trag, a Marko, danas učesnik "Elite 9", i dalje nosi tu bol sa sobom.

Povodom tužne godišnjice, danas se oglasio i njihov treći brat, Boris Janjušević, koji je putem Instagrama uputio emotivnu poruku Mihailu, izrazivši koliko mu nedostaje.

- Mile, brate moj lepi, prošle su dve godine, a žal za tobom ne jenjava... Samo se nadam da si na nekom lepšem mestu... Volim te! - napisao je Boris.

Podsetimo, Mihailo Janjušević pronađen je mrtav 25. decembra 2023. godine. Prema prvim, tada nezvaničnim informacijama, sumnjalo se na samoubistvo, što je kasnije i potvrđeno - Mihailo je sebi oduzeo život vešanjem, u 27. godini. Nakon samo dva dana, 27. decembra, najmlađi od trojice braće Janjuševića sahranjen je u rodnom gradu u Prijepolju, a sahrani su prisustvovali porodica, prijatelji, sugrađani.

Ekipa portala Pink.rs našla se u Janjuševom rodnom Prijepolju, gde danas počiva mladi Mihajlo, pa i na mestu gde je sahranjen. Naime, kuća je bila zavijena u crno, muk i suze u domu Janjuševića pred sahranu Mihaila. Kako smo tada pisali, u Janjuševoj porodičnoj kući zbog tragičnog događaja pojavila se hitna pomoć koja je morala da ukaže pomoć njegovoj majci, jer joj je iznenada pozlilo pred sahranu sina Mihaila.

Pre nego što je kovčeg spušten, Marko Janjušević se oprostio potresnim rečima od brata, a onda skrhan bolom legao na kovčeg i neutešno ga dozivao.

- Gde ćeš, mali brate moj, nemojte ga zakopavati - kukao je Janjuš nad grobom brata, dok su spuštali njegov kovčeg.

