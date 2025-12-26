AKTUELNO

Zadruga

Razvezala jezik: Mina oplela po Alibabi, očekuje da će ga Dača unišiti ako otvori Pandorinu kutiju! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mini Vrbaški kako bi prokomentarisala krah prijateljstva Asmina Durdžića i Danila Dače Virijevića.

Pljušte brutalne prozivke: Anđelo i Miljana žestoko zaratili zbog fanova i torte, ori se Bela kuća! (VIDEO)

- On je sve nas gledao kao interes i sve nas je koristio. Smatram da mu je Dača bio iskren prijatelj, a Dača je u rasprave sa Majom ulazio zbog Asmina. Dača je njemu prijatelj i nikad neće pričati ono što je Asmin njemu pričao dok se ne oseti ugruženim, ali mislim da će Dača uvek da bude konkretan i direktan i da će argumentovano sve da kaže. To što oni ne mogu da trpe kritike nije moj problem. Sami su pravili zvrčke, pa neka se sad vade - pričala je Mina.

- Što mu niste zamerali dok ste se družili sa njim? - pitao je Terza.

Udružili zle jezike: Terza i Alibaba se urotili protiv Dače i urnisali ga žestokim prozivkama, umešala se i Sofija! (VIDEO)

- Ja sam mu govorila - rekla je Mina.

