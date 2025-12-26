TURBULENTNA NOĆ JE IZA NAS: Filip i Luka ušli u žestok verbalni okršaj, učesnici osudili Asmina zbog ponižavanja Aneli, a Anđelo stavio na STUB SRAMA Anitinu novu vezu!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Četvrtak u Eliti rezervisan je za emisiju ''Gledanje snimaka'', od koje strepe mnogi učesnici zbog istine, koja svake nedelje uvek pronađe svoj put i ispliva na povešinu. Voditeljka Ivana Šopić, učesnike je suočila sa njihovim postupcima, o kojima su do tog trenutka, izbegavali da pričaju. Ono što je sasvim sigurno, nakon ove noći, u Beloj kući više ništa neće biti isto.

Takmičari su imali prilike da pogledaju na prvom video-klipu kako Asmin Durdžić priča da Aneli Ahmić ne voli u ljubavnom smislu, već kao čoveka.

- Nemam više komentare jer nisam više inspirisana, prošlo me sve. Ne mogu više da mu verujem u bilo koju priču, niko mu ne veruje. Nisam uopšte inspirisana, čovek sve laže. Kada bude pušten klip ja ću to iskomentarisati, ja sam ga prekrižila i on za mene više ne postoji. Posvetila sam se sebi, nemam zaista više šta da kažem za njega. Laž je da neko saginje glavu kad se on pojavi i prolazi, to je smešno šta on priča. Imao je jedno vreme neka dva automobila koja je iznajmljivao, ali što se tiče Lamba to je bilo iznajmljeno. On sebe voli da laže i prihvatila sam život s njim u laži, iako sam mu više puta skretala pažnju da laže sam sebe. Što se tiče posla, dosta puta sam pričala s njim oko biznisa. On se razbacivao, a ja sam htela da se posvetimo kući i uštedimo novac. On i ja smo završena priča, dete će dobiti i to je to - rekla je Aneli.

- Je l' te nervira kad on kaže da ti neće davati lažnu nadu? - upitao je Alibaba.

- On ne može meni da daje lažnu nadu, naš poljubac se više nikad neće ponoviti jer je on svojim postupcima mene ponizio pred ovim ljudima i gledaocima. Nisam ucveljena, ali tada me je bolelo. Zgadio mi se i hvala Bogu da je tako - rekla je Aneli.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Lepom Mići kako bi prokomentarisao ponioženje koje je Asmin Durdžić priredio Aneli Ahmić, nakon čega je ona završila u suzama.

- Ja sad zvanično kažem da je Asmin Durdžić najlošiji čovek kojeg sam u životu sreo. Ovakav tip muškarca ne postoji u životu. Ko god njega brani p*pušite mi k*rac. Kaže joj da je završila na podu, pa ružno je. Ona ništa nije demantovala što je pričala. Sve što je pričala je istina, sve što je on pričao je istina. On je došao i nju isto uvalio u g*vna i tu su egal. On nije promenio mišljenje u sebi na bolje, nego je došao da se napada. Došao je sa televizije i mreža, sve je znao šta se radi. Posle svakog napada se obraćao puta 30. Ovako da ponižavaš ženu koja ti je rodila dete - govorio je Lepi Mića.

- Ovo stvarno zvuči bezveze i jadno. Ne mislim da je on promenio taktiku. Ispada da nije ušao u izolaciju da bi gledaoci videli kako ona spava sama sa jorganom. Ovo prelazi neke grenica i ovo je ono što ja mrzim, ponižavaš i vređaš u šarenom papiriću. Ovo je stvarno bezveze i ne amnestira ga od onoga što je radio. Ona je nasela na priču, ali sad nema čupanja. Danas je kao bilo neka sažaljenje, a onda kaže da je završila sama na podu gde joj je i mesto. Ovo mi se uopšte ne sviđa - govorila je Kačavenda.

Voditeljka Ivana Šopić pozvala je Anitu Stanojlović da iznese mišljenje o haosu koji se dešava između Luke Vujovića i Filipa Đukića zbog nje.

- Ja od sad pričam šta ja mislim i ne zanima me šta on priča. Kad je Filip ušao u odnos sa Teodorom ja sam počela da ga gledam i da peckam, muvali smo se i bile su forice. On to neće da prizna, ali šta ja da radim. Mislim da Filipa ovo pogađa - govorila je Anita.

- Ovo da je bilo obrnuto ja bih njemu najstrašnije zamerio. Ja da sam spavao više od 10 puta sa nekom devojkom zamerio bih mu - rekao je Luka.

- On treba da kaže da je pogrešio, da mu se sviđam i da mu je lepo sa mnom. Greška je da se ovako pravda i kaže - nastavila je Anita.

Takmičari su imali prilike da pogledaju u narednom video-klipu kako Aneli Ahmić nudi Neriu Ružanjiju guaranu, ali on odbija.

- Neću da uzmem iz principa, imam svoj stav - rekao je Nerio.

- Ja neću da pričam da ne bih ispala najgora. Poštujem svaku njegovu odluku, to je to - rekla je Hana.

- Nisi sada iskrena - rekla je Miljana.

- Jesam, ja neću da ga razdvajam od njegove porodice - rekla je Hana.

- Uvek želim da mu dam, znam da voli da pije guaranu. Pokušala sam mu dati, nije hteo i ne mora što se mene tiče jer to mene ne povređuje. Drago mi je da on ima svoj stav i da jednog dana bude muškarac sa stavom, ali ne volim kada mu ljudi prave bespotrebne priče. Ja i Hana ne delimo isto mišljenje, ali smeta mi - rekla je Aneli.

Voditeljka Ivana Šopić najavila ja naredni prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide kako Maja Marinković povocira Asmina Durdžića da ide u izolaciju.

- On je meni zanimljiv za raspravu. Ovde ima malo ljudi sa kojima sam kliknula i ko mi odgovara jer ja nisam normalna i volim ludake. Sa moje strane ne postoji ništa, ne postoji vid sviđanja. Zanimljivo mi je da se prepucavam, šta ovde da radim? Poludela bih od dosade. Ne radim ništa loše i 100% sam sigurna u sebe da ne postoji ništa što može da me demantuje u mojim delima, a da se peckam do sutra mogu - govorila je Maja.

- Ona se igra sa mojim emocijama - dodao je Asmin.

- Ja ne dajem lažnu nadu, rekla sam da ne može da bude ništa. Peckaću do sutra, a ne interesuje me kao muškarac - nastavila je Maja.

Takmičari su imali prilike da pogledaju kako Luka Vujović i Anita Stanojlović pljuju Aneli Ahmić.

- Mi ovde pričamo o razgovoru koji je trebao da se dogodi između njih dvoje ono jutro i mene je zanimalo zbog čega nije otišao - rekla je Anita.

- Ja naravno da nisam hteo da odem jer nisam imao šta da pričam s njom. Ona je videla da smo Anita i ja sve bliži i onda je krenula da mi nudi hranu i približava mi se - rekao je Luka.

- Ti si uzeo hranu koju sam ti dala - dodala je Aneli.

Voditeljka Ivana Šopić najavila ja naredni prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide kako Anita Stanojlović i Luka Vujović žestoko ogovaraju Aneli Ahmić.

- Mislim da joj nije dobro jer smo zajedno - rekla je Anita.

- Oni su nebitni bez mene i neću da im dajem na značaju. Žele veštačke priče, neću da ih pravim žrtvama - govorila je Aneli.

- Anita je mene gledala i išla je pesma "Halo, ovde đavo", a ona je igrala i gledala u mene - pričao je Luka.

- Lepo što si to primetio - dodao je Dača.

Takmičari su imali prilike da pogledaju kako Asmin Durdžić proziva Daču Virijeviću.

- Vidimo ovde da je on mene gledao kao prijatelja, a ne kao što je ovde pričao da sam mu niko i ništa. Meni je bilo krivo što smo se posvađali, ali bolje da je ovako na početku nego nešto kasnije. Ja želim da komentarišem realno neke teme i bio sam pristrasan dosta puta jer mislim da nije bio iskren sa Aneli, Majom i tako dalje. On ne gotivi ljude toliko i ja njemu na faci vidim šta misli o komne. On je mene najstrašnije isponižavao ovde, najstrašnije mi je udario na porodicu i to je za mene završeno - rekao je Dača.

- Jeste Dača mnogo inteligentan, to sam i govorio sve vreme. Video sam da je danas komentarisao realno, ali ja sam njega gledao kao mlađeg brata i zato nisam hteo da nalećem na njega i tako dalje. Bolje je što se više ne družimo jer su muški kodeksi da on ne vređa Maju, ako ga ja volim. Kad je dobio šamar od Maje, rekao sam mu: ''Pusti devojku, vidiš da je u crvenom i skloni se'' - rekao je Alibaba.

- Kada sam komentarisao Maju, nikada nisam rekao nijednu uvredljivu reč, a Terza je izgovorio najgore uvrede njoj. Pod jedan Terza i Asmin nisu prijatelji jer je Terza zamerao Mini što je provodila vreme sa Asminom, a to ne rade pravi prijatelji - rekao je Dača.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mini Vrbaški kako bi prokomentarisala krah prijateljstva Asmina Durdžića i Danila Dače Virijevića.

- On je sve nas gledao kao interes i sve nas je koristio. Smatram da mu je Dača bio iskren prijatelj, a Dača je u rasprave sa Majom ulazio zbog Asmina. Dača je njemu prijatelj i nikad neće pričati ono što je Asmin njemu pričao dok se ne oseti ugruženim, ali mislim da će Dača uvek da bude konkretan i direktan i da će argumentovano sve da kaže. To što oni ne mogu da trpe kritike nije moj problem. Sami su pravili zvrčke, pa neka se sad vade - pričala je Mina.

- Što mu niste zamerali dok ste se družili sa njim? - pitao je Terza.

- Ja sam mu govorila - rekla je Mina.

Takmičari su imali prilike da pogledaju kako Borislav Terzić Terza priznaje da će pozlatiti Sofijinu sliku.

- Lupeta gluposti ovaj dečko, mi smo u svađi. Ovaj dečko ovde je manipulator i lažov zato što sam mu posle žurke zamerila smeškanje sa Teodorom i posle toga kaže: ''Neću ja dozvoliti da ovaj dečko (Bebica) bude sa Teodorom''. Ne može tako nešto da kaže, rekla sam mu da nemaš prostora za grešku - rekla je Sofija.

- Ako je ovo devojka koja meni priča u krevetu da me voli i ovo je njoj razlog za grešku? Okej, dolazi mama i mora da priča ovako - rekao je Terza.

- Ti možeš da vređaš Bebicu i da radiš šta god želiš, ali ne možeš da pričaš takve stvari o Teodori - rekla je Sofija.

- Okej važi, imam emocije prema Teodori i nemoj više nikad da si mi se obratila. On je meni vređao decu od brata, radiću sve što budem radio - rekao je Terza.

Voditeljka Ivana Šopić najavila ja naredni prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide kako je Aneli Ahmić komentarisala da su Anita Stanojlović i Luka Vujović blamovi.

- Pa dobro, to ona kaže, ne želim sa njim da ulazim u raspravu. Ona kaže da ne provocira i da nas ne vidi, a sad je samu sebe demantovala. Ja nju ne spominjem osim kad vidim da me provuče ili provocira, a ovako mi je nebitna. Ovde smo da pokažemo sebe, a ona ovde treću sezonu pokazuje da je najveći blam. Prvi put osećam ovakvu povezanost, energiju i strast sa nekim. Prvi put mi se dešava da ne mogu da se sklonim - govorila je Anita.

- Je l' veća strast nego sa Anđelom? - upitala je Ivana Šopić.

- Da, to se vidi - rekla je Anita.

Takmičari su imali prilike da pogledaju kako Anita Stanojlović i Luka Vujović pričaju o Maji Marinković.

- Malo im je u priči Anđelo i Aneli, zaista ja neću biti deo ovog cirkusa. Meni je ovo top. Pre neko jutro sam ja čekala doktora i pao je mrak, ja čujem nešto i vidim ljudi vode ljubav, a meni Anita kaže: ''Ajde više Majo lezi'' . Ja se pokrijem s dva ćebeta, umrla sam od smeha. Ja ih ne hejtujem jer ja kad hejtujem neku vezu, ta veza ode na pijadestal - rekla je Maja.

- Ja sam spavala i ne mogu da komentarišem prethodnu situaciju sa Majom kad sam spavala, ali sam pričala za drugu situaciju - rekla je Anita.

- Mene njihova veza ne zanima da budem treći saučesnik, sve najbolje njima i njihovoj porodici - rekla je Maja.

