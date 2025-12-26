HVALI SE TUĐIM PARAMA, NEMA PAS ZA ŠTA DA GA UJEDE: Hladan rat se nastavlja, Poršelina žestoko odbrusila Takiju, pa iznela nove optužbe: BOLJE DA NE GOVORIM ŠTA SAM VIDELA U NJEGOVOM RASPALOM STANU...

Sukob ne jenjava!

Rat oca Maje Marinković, Takija Marinkovića i nekadašnje učesnice ''Elite 8'' u punom je jeku. Naime, ona je tokom jučerašnjeg dana iznela žestoke optužbe na negov račun, što je podiglo veliku prašinu.

- Ja znam da je bila sa mojim prijateljem, jer mi je on to rekao, ali naravno da je džentlmen koji ne priča takve stvari. Bila je se*s šema, mislim ko bi Maju uopšte želeo kao devojku, realno ona samo.Može da bude bitna sebi i tati, zato što ga izdržava, jer je ni majka ne želi, što bi je neko drugi želeo. Takve osobe su žaljenje. Vidim da je hvata panika da l' biti sa Aminom i izdati Staniju, jer ipak je to kod nje poznato da spava sa svakim dečkom svojih drugarica. Zato više nema nijednu. Svaku drugaricu je izdala i Staniju će opet, samo još malo. Kanalizacija će još jednom pokazati da samo jeste za to. Karma je ku*ka - zaključila je Poršelina.

Ubrzo nakon uvreda koje mu je uputila, Taki se hitno oglasio za portal Pink.rs, te joj nije ostao dužan.

- Koga briga šta kaže Poršelina?! 11 evra je njena tarifa, toliko ona košta! Klošarkama ne želim da dajem na značaju. Ona nešto priča, a prodaje fotke za 11 evra, jeftinija je nego Plavi most. D*oljetina jeftina - poručio je Taki za Pink.rs.

Nakon njegovog žestokog odgovora, Poršelina se dodatno ''naoštrila'' i rešila da mu odbrusi.

- Gospodin Taki se meša u ženske svađe. Ženski Petko, nije ni dž od džentmena. Hvali se tuđim parama, nema za šta pas da ga ujede. Vozi auto od hiljadu evra. On brani Maju, jer joj je otac, a i ja imam svog, samo se on ne meša u moje medijske ratove. Bolje da ne otvorim usta i otkrijem šta sam videla u Takijevom i Majinom raspalom stanu koji ne košta ni 15.000 evra, bolje da ne krenem da pričam. Taki dolazi u društvo i moli ih da ga izvode, kako bi mu plaćali piće. Isto tako, samo da ne krenem o tome šta sam videla u Takijevom telefonu i sa kakvim osoba je bio. Moj otac je ponosan na mene , a ti gledaš kako ti ćerku malo-malo neko je*e - istakla je Poršelina.

Autor: S.Z.