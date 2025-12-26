ONA JE OLOŠ I MONSTRUM: Ana Spasojević BRUTALNO oplela po Sofiji Janićijević, smatra da je Terza zapao u kandže njene manipulacije: NADAM SE DA ĆE PROGLEDATI!

Razvezala jezik!

Odnos Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević, nedavno je prošao kroz još jednu krizu zbog njegovog komentarisanja vete Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice. Naime, on je tokom rasprave koju je imao sa njima, ishitreno rekao da će uložiti sve napore da ih rastavi, što se njegovoj partnerki Sofiji nije dopalo.

Njih dvoje su rešili da stave tačku na svoju emotivnu vezu nakon toga, ali su tokom ranih jutarnjih časova ipak rešili da zakopaju ratne sekire i svojoj ljubavi daju novu šansu.

Novonastalu situaciju prokomentarisala je Terzina bliska drugarica i nekadašnja učesnica ''Elite 8'', Ana Spasojević.

Ana nije krila nezadovoljstvo njihovog pomirenja, ističući da Sofijine namere prema njemu nisu časne.

- Pratim Terzu, a tog ološa lažljivog ološa, tu bolesnicu ne pratim. Ne znam kako ne razume da se ona sprda sa njim. Sve laže i izmišlja. Ona je govorila da joj je prošle godine uništio život, ne znam kako ne vidi da želi da mu se osveti. Ona bi bila sa bilo kim, nije joj važno sa kim je. Ona je jedan ološ i monstrum. Niko od njegovih ne podržava Sofiju, ja to kažem. Ogičegno ne oseća kakve su njene namere. Nadam se da će progledati i skloniti se od te ljigavštine. Nije mu potrebna takva osoba - istakla je Ana .

Autor: S.Z.