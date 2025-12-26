POKLANJA MI PUNO PAŽNJE I LJUBAVI: Sofija priznala da je prenaglila od prebacivanja Terzi, otkrila da li strahuje od suda svoje porodice, pa oplela po Luki Vujoviću! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Sofija Janićijević otvoreno je porazgovarala sa Drvetom mudrosti o njenom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Sofija, šta se dešava sa Terzom i tobom? - upitalo je Drvo.

- Ja sam mu rekla da zbog svega što se desilo prošle godine, ja neću tolerisati neke greške. Kad je rekao sve ono da povredi Bebicu, meni je to veoma zasmetalo, jer ne želim da komentariše nikoga tako i tuđe odnose. Iskreno, možda se i ja prviše plašim. On mi daje puno pažnje i ljubavi, svaka sekunda pored njega je kao da smo godinama zajedno, zato ne znam koliko je moj strah opravdan. Jutros mi se zakleo da nikada više neće želeti da se meša u odnos Teodore i Bebice, samo da je to sve uradio jer je Bebica vređao njegovu porodicu i mene. Mislim da nam je sada odnos na veoma zdravim temeljima sada ponovo izgrađen, nema razloga ni da moja porodica ne bude za taj odnos. Teško mi je veoma kada nisam pored Terze. Mislim da će nas prvenstveno moja mama podržati, jer smo krenuli sada odnos na neki način od samog početka i zdravim temeljima - kazala je Sofija.

- Sofija, šta tvoja drugarica Milena misli o tvom odnosu sa Terzom? - upitalo je Drvo.

- Milena je svesna da ja volim Terzu, vidi to jer je i više nego evidentno Milena smatra da je pravi trenutak da moja mama podrži odnos sa Terzom, to i ja mislim - kazala je Sofija.

- Kako gledaš na odnos Anite i Luke? - upitalo je Drvo.

- Mislim da isto radi sa Anitom, što i sa Aneli. Aneli je do juče za njega bila jedna jedina žena, a sada je to Anita. Mislim da je veoma lažan, a što se Anite tiče, smatram da je ona osoba koja može da bude sa bilo kim - rekla je Sofija.

Autor: S.Z.