NEOČEKIVANI ZAPLET: Ovi učesnici su izglasani od strane Odabranih za ispadanje! (VIDEO)

Učesnici koji borave ove nedelje u Odabranima danas nominuju. Tokom nominacija, potegla se tema o odnosu Filipa Đukića, Luke Vujovića i Anite Stanojlović.

- Meni je najstrašnije jer po tvojoj priči može da se zaključi da je tebi Anita bila da iskreseš polni organ, a Luki je tu da bi je voleo - kazao je Mića.

- Šta me briga šta neko radi dugi? - upitao je Filip.

- Dobro, Filipe, ali tako je. Luka je sam rekao svoje mišljenje više puta i kada je Asmin u pitanju, nekada su neke stvari delovale drugačije, odnosno da se priklanjaš nekoj Lukinoj suparničkoj strani - kazao je Mića.

- Ja sam neko ko već mesec dana govori Aniti da se malo ponaša, spusti loptu. Mesec dana je provocirala Aneli, mešala se u njenu vezu, a juče kada je Aneli rekla da nema više ni gram emocija prema Luki, Anita je zamerila to. Uveren sam da Anitu i Luku spaja taj se*s, to ih naviše loži sada i to je to. Luka je u paklu, samo toga nije ni svestan. Kad bude krenula Anitina ljubomora, videće on. Ona je lepa, zgodna devojka koja je vredna, ali postupci su joj blagi užas. Ne bih nju da nominujem, već Dušicu. To je devojka koja ništa ne kapira, to je činjenica - rekao je Mića.

Odabrani su za ispadanje izglasali Luku, Bebicu, Dušicu i Milenu.

