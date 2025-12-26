Hit scena u Eliti! Aneli pokazala zapanjujuće neznanje: Pitanjima o Titaniku nasmejala sve do suza (VIDEO)

Urnebesno!
Lepi Mića doživeo je pomračenje zbog neznanja Aneli Ahmić o Titaniku. Uložiio je svaki atom snage da je poduči o svemu, ali ona je nastavila da diže neverovatna pitanja.
- Kad je Titanik potonuo? - pitao je Mića.
- Kako je baba živa ako je Titanik potonuo? - vikala je Aneli.
- Unuka je bila budaletino jedna - rekao je Mića.
- Mogla je da umre i pre deset godina - rekao je Anđelo.
- To je bio najveći brod - rekao je Mića.
- Koliko je plovio? - pitala je Aneli.
- Nasukao se odmah - vikao je Mića.
- Udario u santu? Gde su išli? - pitala je Aneli.
- U Ameriku, nauči je*em ti majku u pi*ku - rekao je Mića.
- Je l' pilot spašen? - pitala je Aneli.
- Svi su poginuli osim njih šest - rekao je Ilija.
