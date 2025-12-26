Ne može protiv ljubomore: Žestoka svađa Hane i Neria trese rehab, Sandra Todić umešana u sve (VIDEO)

Nije im lako!

Hana Duvnjak otvorila je svoju dušu Neriu Ružanjiju i Dači Virijević o svim problemima koji su je snašli, pa je priznala koliko je ljubomorna na Sandru Todić.

- Sad je sve problem - rekao je Nerio.

- Tebi je samo problem Asmin, nije Anastasija - rekao je Dačo.

- Da sam ja tebi nešto rekla i da si ti to nešto video, ti bi skočio i rekao kako je bilo. Ja sam rekla da mora da potvrdi šta govorim - rekla je Hana.

- To treba on da ustane i kaže - rekao je Dačo.

- Rekao je da će da me gazi, tako je zvučalo - rekla je Hana.

- Nemoj da dozvoliš da ti se vrtić vrti oko muža i ćerke. Samim tim ako dozvoliš da Sandra, Rada, Lena, Mina, umanjićeš to što imate vas dvoje - rekao je Dačo.

- Ja ne ljubomorišm, nego mi je neugodno da mu druga žena stavlja si*e,a on da ćuti. Ponižava me! - rekla je Hana.

- Isto i sa Radom, ti si napolju zamerala - rekao je Dačo.

- Dok nisam videla da nije tako. Mene je ubijalo što su ih spajali Aneli i Sita. Sa Sandrom sam videla da ima nešto - rekla je Hana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić