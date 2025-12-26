DRAMA U BELOJ KUĆI! Anelini bivši se urotili protiv Hane, totalno zauzeli stranu Ahmića, Nerio morao hitno da reaguje (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Neriu Ružanjiju.

- Ispada da mene boli ku*ac za Hanu i to me iznerviralo. Od mene se očekuju neke ekspolozivne reakcije - rekao je Nerio.

- Moraš da imaš poriv da je odbraniš - rekao je Uroš.

- Mora da kaže nešto, a ne samo da ćuti i gleda ovako - rekla je Hana.

- Umesto da se razdvojiš kad je Sita spajala tebe sa Radom, ti nikakvu reakciju nemaš - rekao je Uroš.

- Ja sam se majke odrekao zbog Hane - rekao je Nerio.

- Ja neću da se on svađa, nego da dođe i kaže da nije bilo tako - rekla je Hana.

- Devojka je ustala i rekla da se dopadate jedno drugom, ti nisi ustao da kažeš da te ne zanima - rekla je Sofija.

- Nije normalno da se družiš sa njom - rekao je Terza.

- Ne družim se više sa njom - rekao je Nerio.

- Nerio je dečko koji ne ume da skoči, ne ume da se svađa i ne prija mi na toj talasnoj dužini - skočila je Rada.

- Meni se zamerilo jer sam dala Aneli maramicu, ali ja sam takva. Da sam sa tobom u najgorem sukobu, ja ću ti pomoći, tako sam odgojena - rekla je Hana.

- On je došao i rekao je da se odriče svoje majke i da je najveće zlo, da bi nju Situ odvojio od njih. Hana njemu zamera jer on ne skače ovde zbog Asmina. To zameranje je banalno u odnosu šta je on uradio za nju - rekao je Dačo.

- Ja nikad nisam upoznao kvarnije dete od ove Hane. Čovek ne može da skače ako je istina. Ja ne znam od čega treba da te brani, Zaboravili ste kad se on uneo Luki u facu - rekao je Asmin.

- Ja nisam kvarna - rekla je Hana.

- Hoćeš da napadamo tebe što više da bi ti bila žrtva - rekao je Asmin.

- To nije istina. Juče je Aneli nakon maramice rekla da ostaje pri svemu što je rekla - rekla je Milena.

- Hana je promenila Neriov tok u rijalitiju. Taman je stao na noge, a sad se umrtvio totalno. Ne bi ti bilo svejedno da se on pomiri sa Aneli, a ni sa njegovom mamom. Ti to radiš da bi neko čuo da ti nisi učesnik u njihovom odnosu - rekao je Janjuš.

- Nije tako. Kad je Sita bila na infuziji, rekla sam mu da se javi majci - rekla je Hana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić