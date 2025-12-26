ŠOK I NEVERICA! Asmin brutalno udario na Miljanu, pa pred svima priznao da li je bio intiman sa njom (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a voditelj Milan Milošević najavio je klip u kom Aneli Ahmić vređa Staniju Dobrojević.

- Ona je ta koja je upla u sedmicu i prodala svoje dete, mene i sve. Ja sa Stanijom dve i po godine i nikad se nisam posvađao sa njom ovako. Stanija je za nju jedna velika dama! Njen brat je gospodin čovek, kulturan i tvrdim da nije gej - rekao je Asmin.

- Stanija je jedna divna gospođa, moja porodica i Nora su najgori - rekla je Aneli.

- Mene je upravo postao blam kad komentarišu nešto što ne treba tako da se komentariše. Ona kaže da je uvek iskrena kad odgovara. Blam! Neće da se vređaju... Ispada da ona namerno vređa Staniju da bi on skočio. Ona njega ne zna uopšte. Da ga zna, ona ne bi dozvolila ono u hotelu. Između njih će tek biti haos. Mislim da se ona namerno druži sa Majom da joj ne bi palo na pamet da se pecka sa njim. Odjednom smo mi blam, on je blam... Da je krenuo nju da vređa, ona ne bi ovako odreagovala. On upljavlja sa njom! Kako ona sa njom, tako ona sa njim. Ona govori da zna gde su njene emocije, ali ona mora da bude iskrena da bi neko drugi mogao da reaguje - rekao je Luka.

- On je sve najgore izgovorio o njoj i njenoj porodici, pa je ponizio kad je ušao u hotel i pokušao da ima intimne odnose sa njom. Uvek ću pričati da ona voli Asmina i da se zato ponaša ovako kako se ponaša. Ona ne može da kaže da ima emocije jer je on ponižava. Staniju je ponizio sa Aneli, a Aneli sa Stanijom. On Staniji uzvraća sa drugaricom Majom Marinković. Da Maja hoće da bude sa njim, on bi se prešaltao na treću i od*ebao bi je. Ovde pobednika nema, a jednina žrtva će biti za koju godinu Nora - rekla je Miljana.

- Ja nisam došao da se borim za ljubav, nego da iznesem svoju stranu priče. I ti si mi dr*ala ku*ac dok sam spavao pa se nisi brinula za Staniju. Ja sam zaspao, a ona htela da me siluje - rekao je Asmin.

- Snimak može da se uspori. To je jadnik! Rekao je Dačo da će da izmišlja ove stvari kad uđem u sukob sa njim. Jedi go*na, prijatno ti bilo - rekla je Miljana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić