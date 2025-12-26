Dva puta me lizao dole: Miljana progovorila o vreloj akciji sa Asminom, on prebledeo kao krpa (VIDEO)

Šok i neverica!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Miljani Kulić.

- Kad smo bili u Izolaciji, dva puta mi je lizao dole i molio me da hoće još. Posle mi je stopala liza, pa me molio da mi liže da vam ne kažem šta još - rekla je Miljana.

- Ja nju prstačio - rekao je Asmin.

- To nije tačno! Postoji snimak napolju. Ja sam ga zagrlila, a njemu se digao i ja sam osetila. Krenuo je da me poljubi, a ja sam se okrenula na stranu. Usporite svaki sekund da vidite šta se dogodilo. On je krenuo da me poljubi, a ja sam okrenula glavu. Videla sam da je vrag odneo šalu - rekla je Miljana.

- Ja želim sa njom ozbiljnu vezu - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić