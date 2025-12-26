AFERA TIKTOK PADA U VODU! Stanija rešila da ne ćuti, brutalno raskrikanala mutljavinu Aneli Ahmić i njene porodice: Asmin je uslikao moj telefon...

Rat Stanije i Aneli ne jenjava!

Stanija Dobrojević, rijaliti zvezda, već nekoliko dana unazad vodi medijski rat sa aktuelnom učesnicom "Elite 9", Aneli Ahmić, koja je neprekidno vređa u rijalitiju, dok njen bivši verenik Asmin Durdžić, se trudi da je na sve načine odbrani.

Sada, Stanija se oglasila za Pink.rs, te se osvrnula na navode da je Anelina drugarica, pored poruke koju je poslala Staniji, poslala i Anelin tiktok nalog, što rijaliti zvezda oštro demantuje.

- Laž je da mi je ikada poslat njen TikTok. Devojka je u emisiji kod Stefanovog oca lažno svedočila da ga je poslala i tvrdi da ima skrinšot. Pozivam je da ga javno objavi. Ne može, jer taj skrinšot ne postoji. TikTok nikada nije poslat. Sve što sada kače su skrinšotovi bez TikToka. Pitanje je jednostavno: gde je TikTok?! - izjavila je Stanija, a potom nam je do detalja objasnila šta se tačno dogodilo:

E sada da vam ispričam kako je bilo: Tačno je da mi je na jednom storiju, na samom početku veze, stiglo pitanje: „Pitaj frajera gde su mu žena i dete.“ To sam pročitala jedno jutro u Majamiju, na plaži, uz kafu, dok sam listala poruke. Uznemirila sam se jer mi to tada nije imalo nikakvog smisla. Asmin je sedeo pored mene, odmah sam ga pitala o čemu se radi, a on mi je rekao da je to glupost i nečija provokacija, čime me je smirio. Na njegov zahtev, on je uslikao moj telefon sa tim pitanjem. U tom trenutku sam ostala mirna, jer nisam imala nikakvo saznanje o postojanju druge žene. Tek kasnije, kada je ona ušla i kada sam saznala za nju, objasnio mi je jasno šta se dogodilo. Asmin je iza mojih leđa taj skrinšot poslao Aneli i sa njom vodio razgovore o tome. Pitao ju je da li je ona nekoga nagovarala da mi pošalje to pitanje, a ona mu se klela da nije. To vam je jasan dokaz da je Aneli znala za mene, dok ja u tom trenutku nisam znala za nju. Upravo u tome je suština cele priče. Ja nisam bila žena koja nešto krije. Ja sam bila žena koja je dovedena u zabludu. Sve ostalo su naknadne laži, izvrnute priče i pokušaji pranja savesti. Istina je jednostavna i boli.

Takođe, Stanija nam je dostavila i skrinšot koji je, kako se komentariše, između Aneli i te drugarice koja se javila Staniji, a na kom se jasno vidi da se nikakav tiktok nalog ne spominje.

Autor: Nikola Žugić