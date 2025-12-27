ONA JE ZA NJIH BOG OTAC! Ljuba Pantović podržala Staniju, pa u svom stilu obrisala patos s Aneli i Asminom: Ne zna se ko je s kim, kao SVINGER KLUB! (VIDEO)

U novom izdanju emisije "Pitam za druga", voditelji Anastasija Buđić i Stefan Kandić Kendi ugostili su bivšu učesnicu Zadruge 2, Ljubu Pantović.

Ljuba Pantović žestoko je udarila na odnos Asmina Durdžića i Aneli Ahmić, sa kojima nikad nije bila u dobrom odnosu. Posebno joj je zapalo za oko njihovo ponovno zbližavanje i vrele akcije koje su se nedavno odigrale u hotelu, nakon svih uvreda koje su godinama iznosili jedno za drugo.

- To je situacija koja se proteže godinama. Sada mi je to kao svinger klub, ne zna se ko je sa kim. Probili su dno podruma, pa kopaju novo dno. Ljudi znaju da ja ne volim Aneli, ali moje mišljenje je bazirano na tome što sam ja videla. Ona je u ovoj sezoni stvarno katastrofa. Ima mnogo devojaka koje su bile sa mnogo više njih, to joj ne zameram. Ona sad kao da je uletela od jednog bivšeg, kod drugog bivšeg u krevet. Ona kao da nije svesna šta radi, a vrlo je proračunata. Ona je spremna na sve. Spremna je da je nazovu lakom ženom, naskakačicom... Ne znam ko normalan to može da svari. Meni je najgore da ona svoja naskakanja u krevetu pravda svojim detetom, da hoće da Nora ima tatu. Nora ima tatu svakako! Ona je prva pričala da je prevarant, da ju je tukao i zlostavljao, a onda ruke u gaće kod nje. Ona ponovo hoće dete sa čovekom za kog je ubeđivala ceo svet da ju je zlostavljao. Za njih je psihijatar koji treba da vidi koja je šifra dna, da vidi koji su ljudi koji će zarad popularnosti sve da daju.

Dala je svoj sud o veridbili Luke Vujovića i Aneli, pa je oštro udarila na Asmina.

- Ta veridba je bila fejk! Da li mislite da su njih novinari tražili i iskakali iz žbunja da čekaju veridbu nekog NN Luke i Aneli koja skače po krevetima? Asmin je profesionalni prevarant u spoljnom svetu i to je dokazano. On se svađa sa mnom jer ja jadnicima i prevarantima ne odgovaram. On je osuđeni prevarant. On se snašao jer ljige prolaze.

Osvrnula se i na Staniju Dobrojević, bivšu verenicu Asmina Durdžića.

- Nas dve nikad nismo imale dobar odnos, ali sam se razočarala šta je ona kao ona dopustila da preko nje neko takav ulazi. Ovde sam rekla: "Standžo jesi li normalna?". Stanija nije glupa iako ja nju ne volim. Ona voli da je u centru pažnje, možda joj je prijalo, ali to nije za nju. Ovo je za nju blam! Ona je za njega Bog otac! - rekla je Ljuba.

Autor: A.Anđić