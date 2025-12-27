AKTUELNO

Ona nije prijatelj ni svojoj mami! Ljuba Pantović jedva dočekala da ukopa Maju Marinković, pa udarila na njeno prijateljstvo sa Stanijom: Ona je njena učenica (VIDEO)

U novom izdanju emisije "Pitam za druga", voditelji Anastasija Buđić i Stefan Kandić Kendi ugostili su bivšu učesnicu Zadruge 2, Ljubu Pantović.

Ljuba je ovom prilikom odmah progovorila o Maji Marinković, te je iskoistila priliku da je što više isponižava i da ukaže na to da ona nije prijatelj Stanije Dobrojević.

- Ona će napraviti prestup kad to bude bio najbolji momenat za najviše pažnje. Mi ne znamo ko će još da uđe. Rijaliti je mnogo kompleksniji projekat nego što ljudi misle. Iznose se informacije napolju, i napolju se igra veća igra. Moguće je da nešto zna pa čeka momenat. Ja znam kakav je ona prijatelj, a nije prijatelj ni svojim roditeljima. Ona nije prijatelj ni svojoj mami, a to znam. Nije Stanija majmun. Ona ne može da bude Stanijna drugarica. Stanija je vrlo lepo postavlja na svoje mesto, da je ona njena učenica. Gledali smo i kad je Stanija išla iz jednog u drugi krevet. Ja ni u čiji krevet nisam uskočila. Ušao je moj bivši muž i ja sam ga diskvalifilkovala. Ispade da je sebi dopustila da tri osobe uđu u rijaliti preko njenih leđa, a to je patos! - rekla je Ljuba.

Zatim je uporedila Aneli, Asmina i Staniju.

- Dno dna je uvek debeli. Sad mu je i bivša rekla da je debeo. Moj program je za ljude, a ne za stoku. Drugo mesto je Aneli, a Stanija ne može da se poredi sa njima. Pametnija je, lepša je, zgodnija je - rekla je Ljuba.

