SLAĐA PORŠELINA PONOVO OTIŠLA POD NOŽ! Nakon operacije oglasila se za Pink.rs, evo šta je sada korigovala (FOTO)

Slađa ne prestaje sa estetskim zahvatima!

Bivša učesnica Elite 8, Slađa Lazić Poršelina, neretko iznenadi pratioce objavama na društvenim mrežama. Ne krije da često radi na svom fizičkom izgledu i redovno posećuje plastičnog hirurga.

Pre četiri meseca operisala je nos i tom prilikom uradila i tzv. mačije oči, u želji da dodatno naglasi crte lica. Ipak, nije bila potpuno zadovoljna rezultatima, pa je ponovo otišla na korekciju očiju.

Danas se na svom Instagram nalogu pohvalila novim estetskim zahvatom - ovaj put korigovala je jagodice i bradu hijaluronskim filerima, a na kapcima se moglo primetiti crvenilo.

Tim povodom, portal Pink.rs stupio je u kontakt sa Poršelinom kako bi otkrila detalje najnovije intervencije.

- Posle jedne operacije na kojoj nisam bila zadovoljna, otišla sam na drugu. Sad sam zadovoljna, ali imam crvene ožiljke za koje treba malo vremena da prođi i da spadnu. Klinika na Dedinju je u pitanju. Bolje plastični hirurg nego psihijatar - rekla je Slađa.

Autor: A.Anđić