SLAĐA PORŠELINA PONOVO OTIŠLA POD NOŽ! Nakon operacije oglasila se za Pink.rs, evo šta je sada korigovala (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagram.com ||

Slađa ne prestaje sa estetskim zahvatima!

Bivša učesnica Elite 8, Slađa Lazić Poršelina, neretko iznenadi pratioce objavama na društvenim mrežama. Ne krije da često radi na svom fizičkom izgledu i redovno posećuje plastičnog hirurga.

Foto: Pink.rs, Privatna arhiva

Pre četiri meseca operisala je nos i tom prilikom uradila i tzv. mačije oči, u želji da dodatno naglasi crte lica. Ipak, nije bila potpuno zadovoljna rezultatima, pa je ponovo otišla na korekciju očiju.

Foto: Instagram.com

Danas se na svom Instagram nalogu pohvalila novim estetskim zahvatom - ovaj put korigovala je jagodice i bradu hijaluronskim filerima, a na kapcima se moglo primetiti crvenilo.

Foto: Instagram.com

Tim povodom, portal Pink.rs stupio je u kontakt sa Poršelinom kako bi otkrila detalje najnovije intervencije.

- Posle jedne operacije na kojoj nisam bila zadovoljna, otišla sam na drugu. Sad sam zadovoljna, ali imam crvene ožiljke za koje treba malo vremena da prođi i da spadnu. Klinika na Dedinju je u pitanju. Bolje plastični hirurg nego psihijatar - rekla je Slađa.

Autor: A.Anđić

