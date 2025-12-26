Sramota me je što je ona majka mog deteta, kad je spomenu, ja spustim glavu: Asmin demolirao Aneli, siguran u to da je koristila Noru zarad reklame: H

Sramota me je što je ona majka mog deteta, kad je spomenu, ja spustim glavu: Asmin demolirao Aneli, siguran u to da je koristila Noru zarad reklame: Hoće da joj fanovi aplaudiraju što je POMIRILA ćerku i oca, BLAM (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Predstavnik portala Pink.rs, novinar Darko Tanasijević, nastavio je razgovor sa Asminom Durdžićem o njegovom odnosu sa Aneli Ahmić.

- Šta ima ta Anelina drugarica sa tobom, pa da vređa tvoju majku - pitao je Darko.

- Zato što je njoj pisao da je narkomanka, da mene ona izvodi - rekla je Aneli.

- Ne, to nije istina, ona može da se oglasi, jer verovatno nisu dobre, pošto je ona bila u vezi sa njenim dečkom. Meni je ona pisala u vezi nje: "Sram je bilo, ona u kombinaciji sa mojim dečkom"...- rekao je Asmin.

- Kako se osećaš kada Aneli kaže da mrziš svoje dete - pitao je Darko.

- Ja slušam od Elite 7, svakako se osećam...Ne znam kako mogu da opišem situaciju kako se osećam. Sve mi se skupi, ja sam takav bio napolju, kada se skupi, onda skočim. Moja najveća greška je bila Aneli Ahmić u životu. Ode sa mojom snajkom da kupi garderobu, Aneli se potuče u prodavnici sa dve žene trudne - rekao je Asmin.

- Nikada se nisam potukla, napale nas dve devojke i momak, ja se uplašila, odmah smo ga zvali. Ovo je laž - rekla je Aneli.

- Nikada nisam doživeo da budem ponosan na nju! Ona priča da je spavala sa dva druga u krevetu. Stidim se što je ona majka mog deteta, da Darko, stidim se. Ja želim da sa ponosom kažem: "Ovo je Aneli Ahmić, majka mog deteta", da to kažem ponosno. Meni kada spomenu Aneli, ja samo spustim glavu - rekao je Asmin.

- Aneli je juče rekla da tebi dete nije važno i da deet ne voliš, čim si spreman da onako ponižavaš i vređaš majku svog deteta. S tim u vezi, mnogi se pitaju, da li je Aneli mislila na vaše dete kada te je dve godine blatila - pitao je Darko.

- Da, mnogo gore stvari, mnogo toga smo slušali. Ne znam kako mi tetke nisu sudile za ubistvo?! Je l' volela ona Noru kada je ušla u "Elitu 7", napravila je tri koraka i rekla: "Ja sam Aneli Ahmić, meni je Stanija otela muža"...Ona je prodala Noru, čim je bila spremna da dete ostavi i da oblati oca deteta, ona je prodala svoje dete. Zna ona jako dobro moj karakter, ona nije razmišljala o Nori i kako će ona da vidi svog tatu i kako će Nora da slavi rođendane sa nama zajedno. Ja sam njoj rekao da Staniju gledam kao ozbiljnu devojku. One su mene unakazile, ona manje-više, njena mama i sestra tri puta gore - rekao je Durdžić.

- Slušao sam te zašto ne želiš Noru da vidiš ovde u rijalitiju, rekao si da želiš da provedeš vreme sa njom, a da ja Aneli ta koja je zapela da Nora dođe ovde samo da bi joj fanovi aplaudirali. Da li je to ono što si pričao da su ona i Luka koristili dete za reklamu - pitao je Darko.

- Nije on kriv, uvek je kriva mama deteta, ona je koristila Noru sa Lukom, iskoristila je to što nemam kontakt sa Norom, ne zato što ne želim, nego mi nisu dale. Ja sam tata monstrum, došao je lepi i mladi Luka koji je brižni očuh koji se više brine o Nori, nego njen tata. Da, jeste, koristila je Noru - rekao je Alibaba.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić