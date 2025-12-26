Muzla ga je za lovu, a on se ku*čio što je njen dečko: Aneli jedva čeka da sretne Staniju da je izvređa, pa je prozvala glupačom: Dovela čoveka u Ameriku, on joj prodao priču... (VIDEO)

Haos u najavi!

Novinar i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, podigao je Aneli Ahmić, kako bi sa njom porazgovarao o njenom odnosu sa Asminom Durdžićem, ali i o Staniji Dobrojević.

- Možeš da kreneš od sopstvenih utisaka, gde je slagao Asmin - pitao je Darko.

- Nije on mene s vremenom zavoleo, zavoleo me je odmah, nije mi ni dao da idem odmah. Ja sam htela da idem za Bajram kući, on je organizovao prevoz, normalan kombi. Putovala sam do kuće 20 i nešto sati, jer smo išli iz Austrije preko Cazina. Nije mi dao da stvari ponesem, da ne bih ostala slučajno. Sve je slagao, došao je nakon par dana po mene, odmah na bosansku granicu sa prijateljem - rekla je Aneli.

- Kako reaguješ na hipotetička pitanja da te Stanija najstrašnije vređa i blati, više nego ikada pre - pitao je Darko.

- Ne reagujem ništa strašno, pamtim da mi je za dete rekla da je ci*anče i da prosi, i pamtim klupicu, onda ću da je vređam i vređaću je kada se budemo srele. Ja sam nju matirala na klupici...Sada bi bilo drugačije sigurno, zavisi kako bi se ona meni obratila, sve zavisi, sigurno ne bi skočila na nju s ulaska i počela da je vređam. Samo će da dobije ono što ona traži, nisam joj ja kriva što se upustila u vezu sa njim i sve zbog novca, naravno, videla je da je on debil i da možeš da mu uzmeš sve. Verovatno ga se sada stidi, ali joj je donelo ono što ona najviše voli, a to su pare - rekla je Aneli.

- Da li misliš da je ona Alibabu iskorišćavala i tretirala ga kao što on sada tretira tebe, a da on nije bio svestan - pitao je Darko.

- Da, smatram da jeste, muzla ga je za lovu, jer je on debil. Bile su obostrane koristi, ona je Stanija, ima svoje ime, Majami, njemu je to imponovalo. Dođe tamo u Linc, seljačluk teški, to je bauštela uglavnom, zamisli on dođe kao gazda i kao Stanijin dečko. Ona je njega muzla za lovu, a on se ku*čio da je Stanijin dečko - rekla je Aneli.

- Kakva su tvoja saznanja o njenom životu i radu u Americi - pitao je Darko.

- Smatram da radi tamo neke stvari u Americi, nisam rekla da je ona prostitutka, ni u jednom momentu, smatram da je sponzoruša...Upoznala ga preko instagrama, dovela je čoveka kog ne poznaje, on joj prodao priču da ima dete s pekarkom. On priča da je Stanija pametna?! - rekla je Aneli.

- Kaže Asmin da je Stanija za tebe jedna velika dama, šta ti kažeš - pitao je Darko.

- Okej, ima pravo da misli, on je jedna seljačina, ja njega kada uporedim sa jednim svojim bivšim od spolja, on je za mene seljačina... - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić