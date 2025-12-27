Treća poza je bila pravljenje bebe: Janjuš nasmejao sve do suza imitacijom intimnih odnosa Anite i Luke, njegovom ponižavanju nikad kraja (VIDEO)

Au!

U toku je emisija ''Pitanja novinara", a Darko Tanasijević podigao je Marka Janjuševića Janjuša.

- Janjuše, ti danima prepričavaš se*s Anite i Luke i govoriš da ono nisi nikad video - rekao je Darko.

- Pokazaću posle, demonstriraću. Ja sam žirafa, Asmin je vo, pa me zanima koja je životinja Luka, ako bi tašta mogla da kaže. Ja sam bio malo pregrub prema njima, pa ako grešim da se izvinim. Deluje mi kao da su se upoznali u Dobroti. Luka mi je poklonio majicu, dao mi je pakovanje kobasica i pola kante krema od pistaća. Ako ovaj odnos podržava Bajo, podržaću i ja, ali ne mogu da ne iznesem mišljenje. Oni ne mogu da budu ril, ali moraju da dokažu. Za mene nisu ril! Nemoguće je da ona uđe iste sekunde u odnos sa Lukom, a bila je sa Filipom. Ona je ulazila i razmišljala da bude glavna tema. Kad je shvatila da se Filip ponaša kao i napolju tražila je drugu žrtvu. Videla je da mu je veza na klimavim nogama, i da jedino on može pristati da bude sa njom. Sale Luks je muvao Todićku pored moje glave i taman zaspim, a u jednom trenutku sam mislio da je neko dobio napad bubrega. Kad ja vidim prekoputa je*ačina znaš koja. Njegove nogice su bile ovako, to je prva poza. Ne preterujem i to je minimalno što mogu da kažem. Treća poza je bila pravljenje bebe, Luka ne vadi! Jedina žrtva u ovom odnosu je Boškić! Oni nemaju nijednog fana, ne znam da li to shvataju. Ja bih voleo da vidim te face i te ljude! Ako smanjite ovaj se*s, ispašćete foliranti. Trebate da nastavite još jače - rekao je Janjuš.

- Ovo je pravo Janjuševo mišljenje i o meni i o Luki. Ovde smo mesec i po dana i sve se spontano desilo. Mislim da je još gore da neko gleda tuđe odnose - rekla je Anita.

- Matora, koliko uživaš? - pitao je Darko.

- Janjuš je ovim više rekao nego bilo ko. Ovo što je Anita uradila sam očekivala da će uraditi Luka - rekla je Matora.

- Ja bih reagovao posle - rekao je Luka.

- Došla sam u tu situaciju da mogu realno da ih iskomentarišem. Luka priča o Aneli i govori kako ona nije lojalna. Pa šta ćeš u tom odnosu ako si znao da to nije ljubav? Niko nije rekao niti osudo, a ja sam i tad pričala da ser muva sa Anitom. Način i dan na koji su stupili u odnos nije normalan. Anita i te kako ima sujetu kad ja komentarišem. Sinoćna noć je išla njoj u korist a ona nam je dala za pravo da govorimo da nije ravnodušna. Anita šablonski ide po svemu, ispraksovala se. Ne mogu da kažem, ovo večeras je namazano spustila loptu. Dala nam je za pravo da komentarišemo 12 hiljada evra - rekla je Matora.

Autor: A.Anđić