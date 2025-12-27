AU, KAKAVA NOĆ! Aneli i Asmin se žestoko sukobili zbog Stanije, učesnici stavili odnos Anite i Luke na stub srama, a Hana i Nerio rešili da progovore o svojim nesuglasicama!

Petak je rezervisa za emisiju ''Pitanja novinara''. Pripadnici sedme sile, predstavnik portala Pink.rs i Red portala Jovan Ilić - Joca novinar, raščivijali su brojne teme, o kojima učesnici Elite nisu rado pričali tokom nedelje koja se bliži kraju. Ono što je sasvim sigurno je da nakon noći za nama, više ništa neće biti isto.

Darko Tanasijević podigao je Asmina Durdžića kako bi sa njim porazgovarao o Aneli Ahmić.

- Zbog čega je njoj teško da napravi razliku između tvog i njenog odnosa i odnosa sa Norom? - pitao je Darko.

- One meni nisu dale da ja vidim Noru. Ja ne mogu da imam normalan odnos sa njom jer ona ima emocije prema meni. Kad smo se ljubili malo, onda sam bio najbolji bivši partner i najbolji tata. Tada je moglo sve, ona će da mi dovodi Noru... Sada kaže da mogu doći Mustafa i Mevlida. Ima mnogo žena koje ucenjuju očeve. Najbolji primer je Terza, kad ima devojku, Milica mu ne dozvoljava da vidi ćerku. Ja sam muškarac kog niko nikad neće moći da uceni! - rekao je Asmin.

- Ja nisam izgovorila da nećeš videti Noru, nego ću je dati Mustafi i Mevlidi - rekla je Aneli.

Predstavnik portala Pink.rs, novinar Darko Tanasijević, nastavio je razgovor sa Asminom Durdžićem o njegovom odnosu sa Aneli Ahmić.

- Šta ima ta Anelina drugarica sa tobom, pa da vređa tvoju majku - pitao je Darko.

- Zato što je njoj pisao da je narkomanka, da mene ona izvodi - rekla je Aneli.

- Ne, to nije istina, ona može da se oglasi, jer verovatno nisu dobre, pošto je ona bila u vezi sa njenim dečkom. Meni je ona pisala u vezi nje: "Sram je bilo, ona u kombinaciji sa mojim dečkom"...- rekao je Asmin.

Darko Tanasijević nastavio je sa Asminom Durdžićem razgovor koji se ticao Aneli Ahmić.

- Kako reaguješ na sve što Aneli govori o Staniji, maltene je optužuje da se bavi prostuitucijom? - pitao je Darko.

- Ona je jako dobra i fina devojka. Jako je dobro vaspitana. Ona se ne bavi prostitucijom, to garantujem. Taj snimak sa matorcem za koji govori ne postoji, da postoji ja bih to otkupio. Stanija kad krene u izlazak, ja joj pošaljem momke da je čuvaju. Ja Staniji nisam bio potrčko ni fotograf. Znao sam da platim fotografa da je fotografiše. Ja sam nju zamolio u izolaciji rekao sam koga ne sme da vređa. Ona ne sme da vređa devojku koja mi je devojka. Ona nije mogla to da ispoštuje ni 24 sata. Ja ću kad legnem gledati u onaj zid i to je to. Ona za mene više nije sunce nego devojka koju doživljavam kao dvoličnu. Ona je nekad bila moje sunce dok sam je voleo. Bilo mi je žao, nekih se stvari trudna odrekla. Nazovem mamu da joj skuva, pazio sam je. JA generalno pazim devojke. Pazio sam i Staniju kao da je trudna - rekao je Asmin.

- Kako bi ti uporedio Staniju i Aneli? - pitao je Darko.

- Sličnost nemaju nikakvu. Ne mogu da uporedim Staniju i Aneli. Samo kad vidim kako Stanija poštuje mamu i brata, ne može da se uporedi sa Aneli. Staniji mogu dati sto poena, a Aneli tri ipo - rekao je Asmin.

Novinar i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, podigao je Aneli Ahmić, kako bi sa njom porazgovarao o njenom odnosu sa Asminom Durdžićem, ali i o Staniji Dobrojević.

- Možeš da kreneš od sopstvenih utisaka, gde je slagao Asmin - pitao je Darko.

- Nije on mene s vremenom zavoleo, zavoleo me je odmah, nije mi ni dao da idem odmah. Ja sam htela da idem za Bajram kući, on je organizovao prevoz, normalan kombi. Putovala sam do kuće 20 i nešto sati, jer smo išli iz Austrije preko Cazina. Nije mi dao da stvari ponesem, da ne bih ostala slučajno. Sve je slagao, došao je nakon par dana po mene, odmah na bosansku granicu sa prijateljem - rekla je Aneli.

- Kako reaguješ na hipotetička pitanja da te Stanija najstrašnije vređa i blati, više nego ikada pre - pitao je Darko.

Darko Tanasijević podigao je Aneli Ahmić kako bi sa njom porazgovarao o Asminu Durdžiću.

- Rekla si da nećeš oprotsiti Staniji način na koji se izržavala o detetu tvoj, pa si onda vikala na Asmina jer nije stao na tvoju stranu, koliko te to ljuti? - pitao je Darko.

- Povređuje me, evo, i danas je rekao da će braniti samo jednu ženu, Ja bih uvek stala tu, otac je mog deteta, a onkroz svoje stavove govori da mu niko nije bitan samo njegova buduća devojka. On je čovek koji je totalno poludeo, sa mnom nije bio ovakav. Nisam videla njegovo pravo lice. On gazi preko mrtvim, on bi se sukobio i sa svojom porodicom. Njega briga i za porodica, gazi preko mrtvih zbig žena, ali tamo gde može. Ne može on meni da sugeriše kakva sam majka, nek on pogleda prvo kakav je on otac. On da je jednom samo pozvao mog brata, on bi prvi doveo Noru. On je tri dana pred ulazak hteo da vidi Noru, što je bolesno. Sad mi se ogadio i shvatila sam da je ovo našepravo stanje - rekla je Aneli.

- Zbig čega ti se zgadio? - pitao je Daro.

- Zbog ovih postupaka. Meni je suludo da ja planiram odnos sa njim ponovo, ali sam u tom momentu osetila nešto i neke su se stare emocije vratila. Sve je to nestalo za dan kad sam videla onaj klip. On je sebe ponizio što je bio sa mnom, a ne mene. Sve je ovo deo njegove igre i njegovog plana - rekla je Aneli.

Predstavnik portala Pink.rs, novinar Darko Tanasijević, podigao je Marka Janjuševića Janjuša, kako bi prokomentarisao odnos Asmina Durdžića i Aneli Ahmić.

- Mislim da je jedino rešenje to da se time pozabave institucije, ne postoji nijedno drugo rešenje osim ovoga. Oni imaju samo jedan problem, a to je oko ćerke, a Nora mora imati i oca i majku, jedino ona tu ispašta kada sumiraš utiske. Ja sam joj rekao: "Kada si ti mogla da pređeš preko svega što je pričao, ne možeš da budeš sebična i da ne daš da tvoja ćerka vidi oca", evo, pre neki dan je rekla:"Zašto ga ti ne napadaš?" - rekao je Janjuš.

- Nisam rekla da ga ne napadaš, bezm*doviću jedan, on ti je sada divan i krasan, a pljuvao si ga najstrašnije - rekla je Aneli.

- Govorila je meni da je monstrum, da je ubica, govorila da je maltretirao, da je ostavio kao kera, došao čovek ovde, izvređao je najstrašnije, sve najgore je rekao za nju, posle toga ti legneš sa njim, a da ga ja pljujem?! Posle svega toga, ti hoćeš da se pomiriš sa njim. Meni si pričala kako ću se pomiriti sa ženom, kako se nikada neće pomiriti sa njim, vratio je za pet minuta...Ovo si sve ti Aneli htela, juče slušam kada ju je ponizio, a šta je ovo što se dešavalo ovih dana?! Vidi, priznaš jednom u životu nešto, ona ništa ne priznaje. Ne, ti nisi priznala. Ti govoriš pre 20 dana - rekao je Janjuš.

- Evo Grofica kaže za tebe da si žirafa - rekao je Darko.

Darko Tanasijević podigao je Milenu Kačavendu kako bi prokomentarisala odnos Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- On se zaigrao, to sam mu i rekla. Da meni neko kaže: "To si ti, sama na podu", ja bih haos napravila. On je prešao neke granice. U izolaciji je dokazao dosta toga, a dosta toga je nesvesno i demantovala. Maja je u pravu kad kaže da to nije bio jedan utorak, nego dva. On je otišao u izolaciju tek kad ga je Aneli isporzivala da nema herca. Oni ne mogu ovde da reše stvari. Do kraja rijalitija će biti ozbiljno mučenje, a neće biti postignut dogovor. Ja se ne slažem da on posle dve ipo godine vidi dete u rajskom vrtu, a ni da baba i deda preuzimaju dete. Mislim da je to njen ženski sujetni momenat. Stanija nije tema od moenta kad je on dao crveni akrton. I danas kad je branio indirektno Aneli, mislim da spušta loptu. Dok mu je odgovaralo da Nerio potvrđuje njegovu priču, onda je bio okej. Sve će da se slegne, ali situacija između njih dvoje teško da će biti rešena. On je išao svesno da sebe uvali u kanal kako bi neke stvari dokazao. Zašto on potencira da ne može da pređe preko Janjuša i Luke, a i lako je odjavio Staniju - rekla je Milena.

Predstavnik portala Pink.rs, novinar Darko Tanasijević podigao je Anitu Stanojlović, kako bi progovorila o odnosu sa Lukom Vujovićem.

- Zbog čega ljudi imaju toliku potrebu da sabotiraju tvoju i Lukinu vezu - pitao je Darko.

- Ne znam, verovatno ljudi ne vole kada je nešto lepo, prvo fizički, drugo, zato što sam pobednica, Luka je neko ko se istakao, znaju da nas ljudi podržavaju, što mene, što njega, što nas dvoje - rekla je Anita.

- U utorak ste se prisećali ti i Luka svihi vaših flertova, čak ste spominjali i to praćenje na instagramu. Kada je on počeo da ti se sviđa - pitao je Darko.

Darko Tanasijević podigao je Luku Vujovića kako bi sa njim porazgovarao o Aniti Stanojlović i Aneli Ahmić.

- Šta zapravo osećaš? - pitao je Darko.

- Srećan sam! Ovo nisam imao poslednjih 11 godina. Ja osam godina nisam imao devojku, pa kad sam izašao imao sam vezu na daljinu. Nismo mogli da spojimo vremenski period da budemo zajedno. Sa Aneli sam posle ušao u vezu i nije prošlo ni sedam dana da se ne posvađamo. Sa Anitom ne vidim razlog da se posvađamo. Anita je stava da želi da mi da poverenje, pa ako ja nešto uradim onda će da priča sa mnom. Ja znam da je ona neko ko bitiše u kući sa osobom koju je najviše volela na svetu. Jasno mi je koliko me poštuje, pa i što se Filipa tiče, ne želi da ulazi u rasprave. Nije neko ko uživa u tim momentima - rekao je Luka.

Darko Tanasijević, novinar i predstavnik portala Pink.rs, nastavio je razgovor sa Lukom Vujovićem.

- Zbog čega se libiš da za stolom priznaš Đukiću da od početka flertuješ sa Anitom - pitao je Darko.

- Da, ona meni jeste lepa i slatka od starta, jeste mi bila privlačna. Meni je njena pojava bila: "Uvau", ali ja sam voleo Aneli i nije me zanimala, niti sam gledao da bih bio sa njom. Pored toga, kada me je Aneli ponižavala sa Anđelom i Janjušem, ja sam neke stvari radio iz inata, ali posle par dana mi je prijalo kada me pogleda ili kada mi Terza kaže: "Gleda te Anita". Ne, sviđala mi se ona od prvog dana, ali nisam flertovao sa njom u tih 10 do 15 dana. Nije mi bilo u glavi: "Sada bih je poljubio", ali mi je bilo u glavi: "Sedim sa prelepom devojkom" - rekao je Luka.

- Da li sada zaključuješ, da ako si ti sada to što jesi, učinio Baji da prestane dejstvo čorbe - pitao je Darko.

- Ne mislim, razlog što smo ostali toliko sam ja, ja sam se ponižavao, dozvolio sam stvari koje niko ne bi dozvolio ovde, osim Nenada. Mnoge stvari su mi bile jasne, bežao sam od toga, ali verujem da je moj otac sada srećan, majka, ali i njeni - rekao je Vujović.

Darko Tanasijević podigao je Aneli ahmić kako bi sa njom porazgovarao o Aniti i Luki.

- Da li te pogađa kad čuješ kakve planove imaju Anita i Luka? - pitao je Darko.

- Ne pogađa me, drago mi je da sam ga se rešila. Meni oni idu jedno uz drugo. Pronašli su se po njihovim mozgovima. Ja njih ne vidim, a govore da ih provociram. Uporno žele biti neke žrtve. Imaju svoju vezu i nek se posvete tome, a ne da komentarišu da li ih neko gleda. Nisam pevala pemsu Luki, niti je ta pesma posvećena njemu - rekla je Aneli.

- Zbog čega imaš potrebu da ih provociraš i govoriš im da su blam? - pitao je Darko.

- Za mene je blam da nakon dva dana veze pričaju o detetu i da ih prave. Njemu koja god žena da je došla on bi završavao u nju. Čekao je trenutak da uđe u vezu sa nekim. Ona nikad nije bila srećna u životu, a on je jedan neiživljeni dečko. Želim im sreću da se ostvare kao roditelji - rekla je Aneli.

Predstavnik portala Pink.rs, novinar i voditelj Darko Tanasijević nakon razgovora sa Aneli Ahmić podigao je Luku Vujovića, kako bi on odgovorio na sve što je ona, prethodno, rekla.

- Na kom si ti to nivou, kada nisi na Anelinom - pitao je Darko.

- Strašno, šta ona priča, ona ne zna šta priča i šta radi, ona hoće da bude top, a ustvari je flop. Ona je htela da nadmaši onu Dalilu, kao to je vanserijska ljubav, pa Stanija je mala maca, ona je očekivala. Ona je sve planski uradila, ona je režiser, glumac, scenarista, klapu drži, sve ona radi. Ona jaka žena?! Po čemu?! Ona ne može da se nosi sa činjenicom kada joj neko kaže da neće da bude sa njom i da nema emocije, pa je ovde nosi obezbeđenje. Prvi dan hoće da dođe Nora, drugi dan neće da dođe Nora. Ona je ovde mesec i po dana, šta je ona sebi dozvolila ovde?! Evo ja sam najgori, ali se dozovi pameti! Nisam je ja povezao sa Janjušem da bude povezana, nisam je ja spojio sa Asminom. Njena porodica je bila najviše protiv toga da ona bude ovde, raspravralja se Grofica sa njom oko toga. Što ne kaže da je taj čovek rekao da je Luka najbolji čovek na svetu?! Sve samo da me ponizi i unizi - rekao je Luka.

- Kako je sljuštila tvoje pare sa kartice - pitao je Darko.

- Sramotno mi je što uopšte pričam o bilo čemu, ali kada ustane i kaže: "On je podrške platio da jedemo", onda kaže: "Drug mu je platio da ide na more", ja se ne ponosim time što je moj drug platio račun u izlasku, ona bi iskoristila to da ja ne bih imao, a kako je drug imao da plati. Naravno da sam ja plaćao - rekao je Vujović.

Darko Tanasijević podigao je Anđela Rankovića.

- Da li misliš da je Anitu pogodila tvoja i Anelina torta? - pitao je Darko.

- Ma ne razmišljam o tome. Može Asmin da priča šta hopće, ali ja se ne palim na to. Nas dvoje smo rekli da je to podrška za naše drugarstvo. Ne želim da bude ne znam koja sad priča. Ne znači mi ništa ko se podsmeva - rekao je Anđelo.

- Zbog čega se Anita sinoć onako smeškala ako je zaljubljena u Luku? - pitao je Anđelo.

- Ne znam - rekao je Anđelo.

Predstavnik portala Pink.rs, voditelj i novinar Darko Tanasijević podigao je Filipa Đukića, kako bi sa njim porazgovarao o njegovom odnosu sa Lukom Vujovićem.

- Koliko ti se promenilo mišljenje o Luki Vujoviću i da li posle 30 godina poznanstva možeš da kažeš da ovog čoveka poznaješ - pitao je Darko.

- Za neke situacije ne mogu da ga prepoznam, za neke mogu. Naravno da mi je bitniji naš odnos, nego ovi ljudi ovde. Ništa mi nije bilo logično, nisam mogao da povežem sa njim i njegovim karakterom - rekao je Filip.

- Da li si saglasan sa ljudima da je on sve preuveličano uradio da bi se predstavio fanovima kako je on princ na belom konju koji brani Ahmiće i tako dalje - pitao je Darko.

Darko Tanasijević podigao je Marka Janjuševića Janjuša.

- Janjuše, ti danima prepričavaš se*s Anite i Luke i govoriš da ono nisi nikad video - rekao je Darko.

- Pokazaću posle, demonstriraću. Ja sam žirafa, Asmin je vo, pa me zanima koja je životinja Luka, ako bi tašta mogla da kaže. Ja sam bio malo pregrub prema njima, pa ako grešim da se izvinim. Deluje mi kao da su se upoznali u Dobroti. Luka mi je poklonio majicu, dao mi je pakovanje kobasica i pola kante krema od pistaća. Ako ovaj odnos podržava Bajo, podržaću i ja, ali ne mogu da ne iznesem mišljenje. Oni ne mogu da budu ril, ali moraju da dokažu. Za mene nisu ril! Nemoguće je da ona uđe iste sekunde u odnos sa Lukom, a bila je sa Filipom. Ona je ulazila i razmišljala da bude glavna tema. Kad je shvatila da se Filip ponaša kao i napolju tražila je drugu žrtvu. Videla je da mu je veza na klimavim nogama, i da jedino on može pristati da bude sa njom. Sale Luks je muvao Todićku pored moje glave i taman zaspim, a u jednom trenutku sam mislio da je neko dobio napad bubrega. Kad ja vidim prekoputa je*ačina znaš koja. Njegove nogice su bile ovako, to je prva poza. Ne preterujem i to je minimalno što mogu da kažem. Treća poza je bila pravljenje bebe, Luka ne vadi! Jedina žrtva u ovom odnosu je Boškić! Oni nemaju nijednog fana, ne znam da li to shvataju. Ja bih voleo da vidim te face i te ljude! Ako smanjite ovaj se*s, ispašćete foliranti. Trebate da nastavite još jače - rekao je Janjuš.

- Ovo je pravo Janjuševo mišljenje i o meni i o Luki. Ovde smo mesec i po dana i sve se spontano desilo. Mislim da je još gore da neko gleda tuđe odnose - rekla je Anita.

Darko Tanasijević podigao je Ivana Marinkovića, kako bi dao svoj sud o odnosu Anite Stanojlović i Luke Vujovića.

- Malo pre sam bio više inspirisan. Pre neki dan, ako se neko seća, rekao sam da mi je Anitina najbolja verzija bila ona koja je sedela pored Filipa, ne zbog Filipa, nego zbog nje. Mada, ona je bila nezadovoljna statusom, pa je tražila bilo koju vrstu veze i evo u šta se pretvorila. Ta ekipa ljudi koji su glavna tema, u slučaju Anite Stanojlović, počela je da se šminka u toku emisije, da pravi nokte u toku emisije i da se presvuče posle svoje teme, da se onako razgaći i odomaći. Oni ne shvataju šta postižu, za nas kontraefekat, jer ti zapravo menjaš identitet time što se presvlačiš. Anita je izgovorila rečenicu koju je Matora citirala: "Zaboli me uvo šta će ovi ljudi da kažu ovde", jer mi nemamo telefone da glasamo i ostalo. S tim u vezi, tvoje presvlačenje u dve etape, prva je da se predstaviš ljudima ovde, sada je neko dobro spremio da ima mirnoću i da ima iste rečenice: "Svi me napadaju". Ti sada kada gledaš, vidiš Kačavendu, Ivana, Matoru ili Janjuša koji pene da im objasne, a njih dvoje fino stoje i govore - rekao je Ivan.

- Znači da smo pametniji od vas - dobacio je Luka.

- Jeste, prihvatam, to je legitimno, ja se sa tim borim ovde godinama, ja sam zato iskren, a vi niste...To su dvoje ljudi koji imaju identične prohteve, a to je strast i se*sualni čin. Meni su simpatični za komentarisanje, nemam nikakav animozitet, samo konstatujem tvoju promenu, a i Lukinu istu ovih dana - rekao je Marinković.

Darko Tanasijević podigao je Sofiju Janićijević kako bi porazgovarao sa njom o njenom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom.

- U odličnom smo odnosu, sve je kako treba. Sve pršti i treba da pršti! - rekla je Sofija.

- U utorak ste ti i Terza imali se*s, dodatno ste unapredili odnos, da li misliš da je nakon toga još više trebao da vodi računa o svom ponašanju i da ne ponavlja greške? - pitao je Terza.

- On treba da vodi računa i inače. Ja sam samo reagovala zbog rečenice koja nije bila adekvatna. On nema pravo da greši. Moramo da pazimo šta radimo, jer ne želim da se jednog trenutka osećam loše zbog onoga što je onizgovorio. Ja ne bih branila osobu do koje mi nije stalo. Oni će bitni ponovo ako se Teodora ponovo po*ebe sa nekim likom, a do tad će sedeti na klupi. Njemu je bitno da to Bebica čuje i da se samo iznervira. Bebičnin obraz je đon! Nenad je psihopata i to smo svi videli. Njega ne možeš da uvrediš ni preko dece, ni preko majke, samo možeš preko Teodore. Oni su sami kao par uvreda. Mi smo u vezi - rekla je Teodora.

Darko Tanasijević podigao je Nenada Macanovića Bebicu, kako bi prokomentarisao odnos Sofije i Terze.

- Maju razumem u potpunosti, nije lako živeti sa fanovima - rekao je Bebica.

- Došlo je vreme da im ja budem problem u vezi. Mene ovo ne zanima, a plaše se mojih zavodničkih poglda. Neka ne brinu ja sam sad zauzeta - rekla je Teodora.

- Ona nađe momka i odvede ga u izolaciju - rekao je Terza.

Darko Tanasijević, predstavnik portala Pink.rs, novinar i voditelj podigao je Marka Janjuševića Janjuša kako bi prokomentarisao odnos Hane Duvnjak i Nerija Ružanjija.

- Ti si rekao da je Nerio živnuo, a onda je došla Hana i on je potonuo. Što je to tako - pitao je Darko.

- Bio je na početku pogubljen totalno. Oni funkcionišu totalno klinački. Ovde vidim kada dođe, on je sedeo ovde pokunjen, nije progovarao nigde ništa, baš je bio smoren. Da li je njega poljuljao Hanin ulazak, ne znam, izgleda da jeste. Deluje mi Hana malo zaj*bano. Nerio kada je izlagao ovde sve, delovalo je sve da tečno priča, dok mi Hana ne priča tečno, dosta stvari nekih koje je demantovala par puta - rekao je Janjuš.

Predstavnik RED portala, Joca novinar, podigao je i Boru Santanu i Anastasiju Brčić kako bi sa njima porazgovarao o njihovom odnosu.

- Šta ćemo sa vama?! Veza, nije veza, drugi govore da ste zaljubljeni, samo jedno drugom pravite haos. Šta se tu dešava - pitao je Joca.

- Ja sam mu rekla da mi se sviđa, ali očigledno ne dovoljno da bi bili u vezi. Nije mi to to, sigurno da smo napolju ne bi bili posle nekih stvari zajedno, ali je ovo zatvoren prostor. Meni kada je dosadno ja tada tražim pažnju i društvo od njega - rekla je Anastasija.

- Šta to fali - pitao je Joca.

- Njegovo ponašanje. Nije celokupna ličnost, ti neki detalji, ali nije to nešto što se menja preko noći. Ja sam mu zamerila to što je ceo dan bio u jednoj trenerci, pa je u toj istoj otišao na žurku, a nije se istuširao - rekla je Anastasija.

Bora Santana ostao je pod utiscima zbog toga što ga je Anastasija Brčić isponižavala pred svima u emisiji "Pitanja novinara".

- Ko joj je*e mamu u pi*ku?! Je l' sam ja prišao njoj ili vi ste meni ovde prišli - pitao je Bora Uroša.

- Ona je bila tu kada sam ja došao. Ti si rekao da je voliš i da ćeš da joj daš šansu - rekao je Stanić.

- Oni misle da sam debil i da sam željan riba, došao ovde da pobegnem od njih i ona će meni da govori, u usta je je*em...Pa je l' ja smrdim?! Je l' ste vi bolesni?! Bolesnu ti mamu je*em ja, je*em joj seme i mamu bolesnu da joj je*em ja! Da nisam ni u kakvom odnosu sa Radom, ona će da mi čestita Novu godinu, bolje nego s njom! Kar*le je pijandure i narkomani i kockari. Nemoj da mi prilazi niko za Novu godinu, ja prilazim kome ja hoću - govorio je Bora.

Nakon završetka emisije "Pitanja novinara", ukućani su se rasuli po Beloj kući. Neki su jeli, neki su otišli na kupanje i spremanje za krevet, a Asmin Durdžić je domah poleteo ka izolaciji kako bi spavao.

Za to vreme, njegova bivša žena, Aneli Ahmić pohitala je kod bivšeg dečka, Marka Janjuševića Janjuša kako bi je izmasirao.

Anastasija Brčić počela je da jauče u odabranima nakon svađe sa Borom Santanom.

- Meni je sve ovo smešno, a bruka me čovek na nacionalnoj televiziji. Nisam nikad bila sa kriminalcima! Ja sam rekla ono što sam mu rekla. Nisam mu rekla da smrdi nego da ne može u jednoj trenerci biti ceo dan. Kuku, jadna ja kad mi dođu majka i tata, odreće me se familija! Ovo mi nije trebalo! Neće mi niko doći sto posto. Ja bih sad volela da umrem - vikala je Anastasija.

Autor: S.Z.