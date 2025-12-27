AKTUELNO

Bebica okrivio sebe jer ga je Teodora prevarila: Priznao da se kaje što ju je zapostavio (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo će sve šokirati!

Učesnici Elite danas govore o stvarima na koje su ponosni kad su u pitanju njihovi postupci u rijalitiju, kao i koji postupak bi rado izbrisali gumicom da mogu.

Naredni koji je otišao u pab i rekao koja mu je najveća greška i šta je najbolje uradio u Eliti bio je Nenad Macanović Bebica:

- Što ovo mrzim, što se tiče mojih grešaka, pričao sam o tome već. Ovo što se dešavalo meni i Teodori je moja greška što sam je zanemarivao, pored toga pogrešan izbor prijatelja, a ovo mi je četvrta sezona i sve dolazi na svoje, a dobro, posvetio sam se samom sebi, trening, Teodora je tu najzasluženija, a pogrešio sam što sam vređao Teodoru i njenu porodicu - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon Bebice u pab se uputila Teodora Delić:

- Moja najveća greška je to što sam dozvolila da Nenadu ne bude dobro i to što je patio zbog mene, i što sam neke ljude nazivala prijateljem, a najbolja stvar je što sam te ljude otkačila i odstranila od svog života. - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

