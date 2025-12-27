AKTUELNO

JEDNO DRUGOM SU NAJBOLJA STVAR: Sofija i Terza priznali da ne mogu jedno bez drugog: EMOCIJA NAM JE NIKAD JAČA (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Cvetaju!

Učesnici Elite danas govore o stvarima na koje su ponosni kad su u pitanju njihovi postupci u rijalitiju, kao i koji postupak bi rado izbrisali gumicom da mogu.

Naredni koji je došao u pab bio je Terza:

- Ove godine sam najbolji ja, a najbolje mi je to što sam se pomirio sa Sofijom, što se volimo i voleo bih da naše porodice ne brinu, mi uživamo - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon Terze, Sofija Janićijević je došla u pab:

- Najveća greška mi se desila prošle sezone, a ove sezone, mi ljubav koju osećam mi nije greška, previše sam zaljubljena, previše mi je lepo, osećam se voljenom, a pogrešila što sam rekla da neću uži u vezu, a znam da će me porodica podržati jer sam srećna, jednom sam napravila grešku i pustila moju ljubav, a ove godine to neću - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

