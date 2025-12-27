Zbog jedne stvari je ponosan na sebe! Nerio priznao da je RASKRINKAO Situ: Pokazao sam njeno pravo lice (VIDEO)

Imao šta da kaže!

Učesnici Elite danas govore o stvarima na koje su ponosni kad su u pitanju njihovi postupci u rijalitiju, kao i koji postupak bi rado izbrisali gumicom da mogu.

Narednaa u pabu bila je Hana Duvnjak.

- Moja najveća greška je što sam dala svoje emocije ljudima na tacnu, za to se kajem,a na vreme sam shvatila kako to da zasutavim - rekla je Hana.

- Najveća greška mi je što sam dozvilio da se Hana poremeti zbog mene +, a drago mi je što sam došao da ispričam svoju priču i da se borim za svoju ljubav sa Hanom, skinuo sam Sitinu masku - rekao je Nerio.

- Ja sam grešila što sam ulazila u konflikte, što sam pogreišla sa mnogima, a najbolji su ljudi Džumi i Lea - rekla je Sandra.

- Srećna sam što sam stekla ovde drage ljude, prijatelje, sa kojima ću se družiti i napolju. Pravimo svi greške, pravila sam i ja, ali Nova godina nova ja i biće bolje - rekla je Sara Šajić.

- Murat je neko ko ne zaslužuje moju pažnju, on me nije cenio i poštovao i to je pokazao, sa njim nisam u dobrim odnosima, Ovde ljudi samo ponižavaju žene, ja imam greške u nepromišljenim delima, ali u rečima nemam, ja sam neko ko neće da povredi nikoga, biću iskrena svaki put. - rekla je Sunčica.

Autor: N.B.