AKTUELNO

Domaći

Zbog jedne stvari je ponosan na sebe! Nerio priznao da je RASKRINKAO Situ: Pokazao sam njeno pravo lice (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: pink.rs, Instagram Printscreen, E-Stock/Rajko Ristić ||

Imao šta da kaže!

Učesnici Elite danas govore o stvarima na koje su ponosni kad su u pitanju njihovi postupci u rijalitiju, kao i koji postupak bi rado izbrisali gumicom da mogu.

Narednaa u pabu bila je Hana Duvnjak.

- Moja najveća greška je što sam dala svoje emocije ljudima na tacnu, za to se kajem,a na vreme sam shvatila kako to da zasutavim - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Najveća greška mi je što sam dozvilio da se Hana poremeti zbog mene +, a drago mi je što sam došao da ispričam svoju priču i da se borim za svoju ljubav sa Hanom, skinuo sam Sitinu masku - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam grešila što sam ulazila u konflikte, što sam pogreišla sa mnogima, a najbolji su ljudi Džumi i Lea - rekla je Sandra.

Foto: TV Pink Printscreen

- Srećna sam što sam stekla ovde drage ljude, prijatelje, sa kojima ću se družiti i napolju. Pravimo svi greške, pravila sam i ja, ali Nova godina nova ja i biće bolje - rekla je Sara Šajić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Murat je neko ko ne zaslužuje moju pažnju, on me nije cenio i poštovao i to je pokazao, sa njim nisam u dobrim odnosima, Ovde ljudi samo ponižavaju žene, ja imam greške u nepromišljenim delima, ali u rečima nemam, ja sam neko ko neće da povredi nikoga, biću iskrena svaki put. - rekla je Sunčica.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

NE DA NA SEBE! Munjez otkrio da li ponižava Matoru, i priznao KAKO GLEDA NA NJU! (VIDEO)

Domaći

Pokazao je svoje oblačenje dok je bio na Tajlandu: Osman opleo po Gastozu, tvrdi da je na jedan način pokušao da ponizi Stefana (FOTO)

Domaći

NEMA NADE ZA NEŠTO VIŠE: Janjuš progovorio o emocijama prema Aneli, pa priznao KOLIKO SU GA NEKE STVARI POVREDILE! (VIDEO)

Domaći

Najteže mi je da se dokažem porodici: Keba otkrio zbog čega Ceca nije bila na njegovom koncertu pa pomenuo ćerku Natašu

Domaći

Pokazao si da... Nakon što je Baki napustio Elitu, oglasio se Zoran Pejić Peja, uputio mu jasnu poruku (VIDEO)

Zadruga

POKAJAO SE?! Stanislav priznao da ga je ćerkina čestitka TOTALNO POREMETILA, pa otkrio kako mu je sa Majom u vezi! (VIDEO)