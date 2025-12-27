Ja ne bežim, ja pobeđujem: Stanija Dobrojević zapušila Aneli Ahmić usta, novim oglašavanjem usijala mreže (FOTO)

Novo oglašavanje Stanije Dobrojević diglo prašinu kao nikada!

Stanija Dobrojević, rijaliti zvezda, već nekoliko dana unazad vodi medijski rat sa aktuelnom učesnicom "Elite 9", Aneli Ahmić, koja je neprekidno vređa u rijalitiju, dok njen bivši verenik Asmin Durdžić, se trudi da je na sve načine odbrani.

Sada se digla ogromna prašina na mrežama zbog novog Stanijinog oglašavanja, a mi vam njeno oglašavanje prenosimo u celosti.

- Ljudi, možda neke od vas smara kada se oglasim na temu rijalitija, ali ja ne mogu da se raščlanim na pet Stanija. Imam vas koji pratite moj životni stil. Imam divne žene, fitnes devojke. Imam muškarce koji čekaju provokativnu fotku. I imam veliku publiku koja prati rijaliti i moj uticaj u njemu, iako nisam učesnik - napisala je Stanija i dodala:

Sve to sam ja! Imam jedan život i jedan Instagram. A kad naiđete na deo koji vam je stran, samo next! Mogu da zamislim kako to nekome deluje da gleda neke storije ako ne zna celu priču, ali moja rijaliti armija zna. Oni najbolje znaju moj survivor mod. I znaju da, iako godinama nisam nekog ovako demolirala, kada me sateraju u ćošak, ja ne bežim.

Autor: Nikola Žugić