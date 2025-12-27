AKTUELNO

Ovo ste dugo čekali! Oglasila se Milica Mitrović: Vreme je za prvu ELITOVIZIJU ove sezone (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/milica.mitrovic.pink ||

Ovo se ne propušta!

Direktorka programa na Pink televiziji, Milica Mitrović, oglasila se na mrežama, te je tom prilikom otkrila da će se u petak, 2. januara, sa početkom od 22 časa uživo na Pinku emitovati prva "Elitovizija" u aktuelnoj sezoni Elite, "Elite 9".

Ne sumnjamo da će učesnici dati sve od sebe da "kupe" vaše poverenje, ali i poverenje stručnog i novinarskog žirija, kao i da naprave šou kakav dugo niste videli na ovim prostorima.

STOGA, U PETAK, 2. JANUARA OD 22 ČASA, BUDITE UŽIVO UZ TV PINK I NE PROPUSTITE PRVU "ELITOVIZIJU", TAČNIJE "NOVOGODIŠNJU ELITOVIZIJU", OVE SEZONE! 

Autor: Nikola Žugić

