VEČERAS OD 22H SAMO NA TV PINK: Vreme je za prvu ELITOVIZIJU ove sezone (VIDEO)

Ovo se ne propušta!

Direktorka programa na Pink televiziji, Milica Mitrović, oglasila se pre par dana na mrežama, te je tom prilikom otkrila da će se u danas, 2. januara, sa početkom od 22 časa uživo na Pinku emitovati prva "Elitovizija" u aktuelnoj sezoni Elite, "Elite 9".

Ne sumnjamo da će učesnici dati sve od sebe da "kupe" vaše poverenje, ali i poverenje stručnog i novinarskog žirija, kao i da naprave šou kakav dugo niste videli na ovim prostorima.

STOGA, VEČERAS, 2. JANUARA OD 22 ČASA, BUDITE UŽIVO UZ TV PINK I NE PROPUSTITE PRVU "ELITOVIZIJU", TAČNIJE "NOVOGODIŠNJU ELITOVIZIJU", OVE SEZONE!

Autor: Nikola Žugić