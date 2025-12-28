Da li si bila kod Site kući?! Luka raskrinkao odnos Aneli i Site, otkrio da ne može sestru OČIMA DA GLEDA: Išao sam sam kod nje, ona je... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević na samom početku emisije dao je reč Luki Vujoviću, kako bi izneo svoju nominaciju.

- O Aneli mislim da je izdajica i loš čovek, ko god te voli, ti povređuješ te osobe. Takva si, ne mariš i nisi obazriva prema ljudima koji te vole. Loša žena, nikada nisam imao osobu da sam toliko dao poverenja, da me je toliko zgazila. Želi da bude poznata i do Australije i Amerike i da svi znaju za nju, sve što je pričala o meni je lagala, to o neprijatelju ne bih takve laži izneo, a ne pogotovo o osobi za koju tada govoriš da je voliš...Najveća laž da sam je tukao, da sam ja bio agresivan i da sam hteo da napravim od nje ku*vu. Tada je htela da zatrudni, terala me je na to, a sada je eto - rekao je Luka.

- Svaki put kada smo vodili ljubav, nikada me nije pitao da li to želim, nego je samo mislio na sebe - dodala je Aneli.

- Samo u jednom odnosu sam završio u nju i to kada je ona htela. Lagala je da sam je tukao, to je najveća laž...Za mene nisi žena koja želi porodicu, sve hoćeš, samo ne porodicu i topao dom. Što se Asmina tiče, ja ću da ga podelim na Alibabu i na Asmina. Alibaba je neko ko ne mari za porodicom i detetom, tri godine je imao vremena napolju, jer kako sebe prezentuješ, kao mačo mena, nisi neko ko se povlači. Trebao si da odeš da pokucaš na vrata, a ne da se prepucavaš preko interneta. Stojim iza onoga da ti je bilo katastrofalno ponašanje da je zgaziš kao majku svog deteta. Za mene je Asmin jako zanimljiv, ima i humor, ima i sve - rekao je Vujović.

- Jao ćuti, šta si ti pričao o braći - rekla je Aneli.

- Kojoj braći?! Preko puta Asmina sedi izdajnik i žena sa propalim ponašanjem. Podvuče se pod kožu, pa onda priča laži i dodaje, postala je smešna. Ti meni pričaš o porodici, kada si se videla sa sestrom?! Ona govori o temama, ja ćutim, ona priča. Da li si išla kod Site kući ili sam ja išao?! Ko ti je govorio da se ne svađaš sa Sitom?! - rekao je Luka.

- Za što?! Videla sam se sa Sitom, da - rekla je Aneli.

- Jao koja si lažovčina. Da li si blatila Ermini sestru - rekao je Vujović.

- To je preko telefona...Sita i ja se nismo posvađali - rekla je Aneli.

- Neću da pričam o ženi, sramota me je. Laže, ja sam išao sam, ona je bila kod kuće, nije htela da je pogleda očima. Ostavljam Asmina, šaljem nju. Ti mene da ugasiš za čas?! Narkomanko jedna smrdljiva, zašto si mi zabranila da u Turskoj kačim slike?! Šta si pričala za Sarajevo?! - rekao je Luka.

- Ja se ne tagujem u Turskoj zbog problema koji sam imala kada je bilo ovo za kofere - rekla je Aneli.

- E ovako, sada ću da pričam. Na veridbi, ona je čačkala telefon, ja sam uzeo telefon i snimio sam, imam dokaz da je zvala za to. Izveo sam i nju i Milicu napolje, tu je jesam počupao, rekao sam joj da to ne može da radi - rekao je Luka.

- Sita, pozivam te sada da ga tužiš za ovo što priča, ovo je laž - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić