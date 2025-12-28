Obezbeđenje uletelo u kuću! Nikad žešći rusvaj Luke i Aneli, on rešio da ne ćuti: Tražila si dr*gu u Turskoj, sp*rmušo (VIDEO)

Karambol na sve strane!

Aneli Ahmić ušla je u Belu kuću i nastavila je sa provokacijama, te je tako izbio novi sukob sa Lukom Vujovićem.

- Krao je vitamine da ne bi kupovao, da bi imali, o čemu vi meni pričate?! Lažov! Ti i tvoji prijatelji narkomani, pričaj kome si nosio ti. Pričaj šta radiš jednoj bliskoj ženskoj osobi i njenom mužu - rekla je Aneli.

- Alo ku*vo raspala, ti si sestro prodala, tražila si u Turskoj da se dro*iraš. Da, ti si narkomanka i sp*rmuša, smradu jedan - rekao je Luka.

- Ko koristi?! Ženska osoba i njen muž, ti pričaj - rekla je Aneli.

- Za to ću ti je*ati mater što lažeš! Pričaj kako voliš trojke, kako su te trp*ala dva muškarca i kako si gurala dezodorans dole...Pričaj šta si pričala za brata i sestru, šta si pričala o sestri šta ti je napravila. Sve lažeš! Ti si ta koja je gazila i govorila joj da je najgora na svetu - rekao je Luka.

- Ovo je sve laž, za brata i za Situ - rekla je Aneli.

- Da kažem šta si pričala?! E, smeće jedno! - rekao je Vujović.

- Visuljko, na mesto - rekla je Aneli.

- Moja sestra ne gleda televizor, ja nosio nekome dr*gu?! Sram te bilo. Pričaj s kojim bratovim prijateljem si se je*ala i šta si pričala kada ste bacali na sto i kako te je maltretirao u se*su - rekao je Luka.

- Vise ti mu*a do kolena - rekla je Aneli.

- E, lepo, lepo, a bilo ti je lepo kada si poredila to. Nekada je to držala i govorila: "Jao kako lepa ja*a moja" - rekao je Vujović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić