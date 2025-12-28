AKTUELNO

Domaći

Obezbeđenje uletelo u kuću! Nikad žešći rusvaj Luke i Aneli, on rešio da ne ćuti: Tražila si dr*gu u Turskoj, sp*rmušo (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Karambol na sve strane!

Aneli Ahmić ušla je u Belu kuću i nastavila je sa provokacijama, te je tako izbio novi sukob sa Lukom Vujovićem.

- Krao je vitamine da ne bi kupovao, da bi imali, o čemu vi meni pričate?! Lažov! Ti i tvoji prijatelji narkomani, pričaj kome si nosio ti. Pričaj šta radiš jednoj bliskoj ženskoj osobi i njenom mužu - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Alo ku*vo raspala, ti si sestro prodala, tražila si u Turskoj da se dro*iraš. Da, ti si narkomanka i sp*rmuša, smradu jedan - rekao je Luka.

- Ko koristi?! Ženska osoba i njen muž, ti pričaj - rekla je Aneli.

- Za to ću ti je*ati mater što lažeš! Pričaj kako voliš trojke, kako su te trp*ala dva muškarca i kako si gurala dezodorans dole...Pričaj šta si pričala za brata i sestru, šta si pričala o sestri šta ti je napravila. Sve lažeš! Ti si ta koja je gazila i govorila joj da je najgora na svetu - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo je sve laž, za brata i za Situ - rekla je Aneli.

- Da kažem šta si pričala?! E, smeće jedno! - rekao je Vujović.

- Visuljko, na mesto - rekla je Aneli.

- Moja sestra ne gleda televizor, ja nosio nekome dr*gu?! Sram te bilo. Pričaj s kojim bratovim prijateljem si se je*ala i šta si pričala kada ste bacali na sto i kako te je maltretirao u se*su - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vise ti mu*a do kolena - rekla je Aneli.

- E, lepo, lepo, a bilo ti je lepo kada si poredila to. Nekada je to držala i govorila: "Jao kako lepa ja*a moja" - rekao je Vujović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Karambol u Eliti: Leti perje Luke i Aneli na sve strane, bukti nikad žešći rat! (VIDEO)

Zadruga

Karambol u Eliti: Bukti nikad žešći rat Kačavende i Luke, umešali se Aneli i Janjuš, nastao haos! (VIDEO)

Domaći

OBEZBEĐENJE ULETELO U BELU KUĆU! Aneli pokazala svoju mračnu stranu, pa NAJMORBIDNIJE udarila na Kačavendu (VIDEO)

Zadruga

PUŠIONICA SE ZATRESLA KAO NIKAD! Sandra iz petnih žila ZAURLALA na Daču, on ne prestaje da se raspravlja sa Kačavendom (VIDEO)

Zadruga

Rusvaj u cik zore: Obezbeđenje preplavilo spavaču sobu, Bora i Viktor u brutalnom okršaju! (VIDEO)

Zadruga

DRAMA PAR EKSELANS! Aneline scene zaorile Belu kuću, zbog firme Asmina i Baje napravila HAOS: Čuj, kakve veze to ima sa mnom?! (VIDEO)