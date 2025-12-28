Što se plašiš KUMOVA 'IZ ŠUME'?! Milena se obratila Srđanu Kačavendi, pa urnisala Luku: Plaćali su ti 1.500 evra da ROBIJAŠ ZA DRUGE (VIDEO)

Haos na sve strane!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Aniti Stanojlović, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Aneli želi da bude žrtva, želi da je vređaju Asmin, Luka, Hana, Nerio i Janjuš. Što se mene tiče, ja ću se potruditi da Luka je ne vređa. Navlači ga, kaže nešto malo, da bi on pričao, a ona bila žrtva. To neće dobiti! Što se tiče Asmina, podržavam ga u svemu što radi, treba da je ponižava, da je gazi, da manipuliše, šta mu je radila dve godine zaredom. Ako je on loš otac, kakva je ona majka?! Htela sam da sačuvam Aneli, da joj se tako odužim što me je spojila sa Lukom, ali ovakvog odrona ne mogu da sačuvam. Šaljem Aneli, ostavljam Asmina - rekla je Anita.

- Ja ostavljam Aneli Ahmić, šaljem suprotnu stranu, to je to - rekla je Miljana.

- Ja ću pre nego započnem nominacije, da se obratim mojoj Tanji da se klip u vezi ove pi*de i malog smr*da, ovaj fićfirić, da se iseče klip iz prošle sezone, kao i večerašnja njena nominacija. Hoću da podnesem krivičnu prijavu! Broj dva, po prvi put ću da se obratim Srđanu, mom bratu i drugu iz šume, vi znate šta treba da radite. Ja ti se kunem, do Portugala se nećeš sakriti i okretaćeš se za sobom! - rekla je Milena.

- Evo tresem se, Milena mi javno preti...Lepa su ti usta, kao da si nadr*ala žvale iz devedesetih. Sada ti je odjednom Aneli svedok - rekao je Luka.

- Ja ću se pozabaviti sa tobom, to ti se kunem u Lazara i Mateju - rekla je Kačavenda.

- Meni je sinu nabijala vibr*tor u du*e, vređala mi je majku, ja njoj neću da ćutim - rekao je Vujović.

- Što si se uplašio druga iz šume da ne sazna - rekla je Kačavenda.

- Ja se ne plašim nikoga, pop*še mi svi s kojima dođeš, jedva čekam. Meni ne treba da seku klipove - rekao je Luka.

- Bajo, sklepao si kretena! Nikada te Asmine nisam lažno branila, smatram da si iskren i rečit, ono što je negativno što mislim, a ono što sam ti i rekla, malo si se zaigrao, ovo nije trka, nego maraton. Ružno je bilo kada si se svađao sa Dačom, pa si rekao da nemaš prijatelje. Iskreno mislim da te niko ovde nije branio lažno, već sam ja imala mišljenje o svemu što si govorio. Postoje stvari koje ovi ljudi nisu čuli, ja jesam. Ja sam koristila svoj mozak i shvatila sam da si ti u pravu, ti jesi trebao da uđeš i da se odbraniš...Kakav god da je naš sukob bio, nisi mi verovala da je on jedno go*no i jedan miš...Pomenuta sam ja, moja kuća i moja deca, mamu li ti je*em, ko živi u mojoj kući

- Šta me to zanima?! Je l' treba da te se plašim - rekao je Luka.

- Šta te zanima gde ja živim - rekla je Kačavenda.

- Hteo sam da te vodim na piće - rekao je Vujović.

- Mamu ti je*em, soma i po su ti plaćali da robijaš za druge - rekla je Kačavenda.

- I tebi su toliko davali za odnose devedesetih - rekao je Luka.

Autor: Nikola Žugić