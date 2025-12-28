Nisam te gazio kad su svi, ali sad hoću: Terzi pala roletna i Aneli objavio rat! (VIDEO)

Iskren!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Borislavu Terziću Terzi, kako bi dao svoj sud i izneo nominaciju.

Meni je najbitnije kako se ti sada ponašaš prema Sofiji, koliko je poštuješ. Kako mene poštuješ, tako poštuješ i nju. To mi je najbitnije. Što se tiče tog odnosa, rekao sam ti negde kada smo pričali, drago mi je što ne pričamo o rijalitiju, ali sve ono što sam ti rekao dolazi sada na naplatu. I ovaj odnos, i sve što se dešava sa Majom. I rekao sam ti kako treba negde da se ponašaš u toj priči i rekao sam ti samo: 'Pazi da ne izgubiš Staniju i Maju'' i eto to se i desilo. Sećam se kada smo pričali. Uvek sam ti sa strane govorio šta ne treba da radiš, da staneš, da ne ideš dalje. Bila je ona situacija da ne vređaš Daču, da ne ulaziš s njim u sukob, da su ljudi mlađi od tebe dosta i da sebe tu negde ne ponižavaš. Kažu da smo prijatelji. Mi nismo prijatelji, to smo ja i ti jako dobro pričali. Prijatelj ne može da se postane za tri meseca, ali drugovi jesmo. Naravno - rekao je Terza, pa se osvrnuo na Alibabu:

- Slušaj da ti kažem nešto. Ja tebe ne diram. Ti si meni govorila da je najveći n*rkoman, to je tvoj nećak. I ti skačeš, a ja njega nisam nijednom uvredio. Da li sam ga uvredio? Da li sam tebe uvredio? I ti si došla meni da kažeš da ja ne skačem na njega. Ja sam ga posavetovao kako treba. Od tada si ustala da mi zameraš. Opet ću ti reći da ja tebi neke stvari ne zameram, zato što ti nisi dobro. Kada su te svi gazili ovde, ja i Sofija nismo. Odnos moj i tvoj može biti kakav god, ali ja sam Asminu rekao i s njim pričao, neću te vređati, ali ti mene, kad me diraš i kad me udariš na emisiji, kad mi udariš na dete, tu si prešla granicu. Ostaviću Asmina - rekao je Terza.

Autor: N.Panić