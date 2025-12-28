Cilj ne opravdava sredstvo: Vanja Prodanović verbalno zgazila Alibabu i prozivkama ga uništila, on ostao nem! (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Vanji Prodanović , kako bi dala svoj sud i iznela nominaciju.

- Za mene su površni, proračunati, plitkoumni, iskompleksirani, preterano egoistični i egocentrični, odnosno samoživi i sebični ljudi, sa totalnim odsustvom srama, stida i empatije, kao i preterani materijalisti, potpuni promašaj. Zaista nemam lepo mišljenje. Aneli je tri godine pričala kakav je on čovek, monstrum, užasan čovek, užasan roditelj, šta je radio porodici, šta je iznosio. I onda bez treptaja nekoliko puta ponoviš istu grešku, pod tvojim rečima, tako što sama demantuješ i opovrgavaš sve. Legneš sa njim, sama, i demantuješ mnoge stvari - rekla je Vanja P, pa se osvrnula na Asmina:

- Isto tako i sa Asminom, pričaš sve i svašta o toj ženi, a na kraju ponovo završiš sa njom, uz neko opravdanje da je to taj čuveni rijaliti koji se vrti i koji će mi do kraja ostati nepojmljiv. Taktika, manipulacija. Moraš da shvatiš da cilj ne opravdava sredstva i da prestaneš da se vodiš tim principom. Jer, opet kažem, samom sebi skačeš u stomak i sve to postaje blam i još veći blam. Loš postupak je loš postupak. Sačuvaću Aneli - rekla je Vanja.

Naredni je reč dobio Sale Luks.

- Što se tiče Aneli, nemamo nikakve odnose. Onako, okej smo. Ona meni nešto zamera, kao što sam ja u početku nisam bio uz nju i mislim da je to bezvezna vadi­lica. Mislim da mi zamera što sam okej sa Asminom, jer ništa drugo ne vidim. Što se tiče Asmina, mislim generalno da ovo što se dešavalo u onoj izolaciji, to je bilo obostrano. Oboje su se svetili jedno drugom. Ona se svetila njemu, ušla je s njim u tu priču da se osveti i njemu i Staniji. Ali, da može – može. Ona je i rekla tada, kad je bila tišina, ljudi, da je ušla u tu priču da bi izašla iz odnosa sa Lukom, da bi to konačno presekla. Mislim da između njih nema ništa osim ega. Smatram da ne treba da ruše lepe stvari koje su imali iza sebe i te uspomene. Ružne stvari dođu i prođu, treba ih zaboraviti, a dobre da nas nose kroz život. Ostaviću Asmina - rekao je Luks.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić