Spremna je da te zgazi, sad sve plaća: Mića nikad iskrenije sasuo Aneli istinu u lice, ona izgorela na sav glas! (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević dao je reč Lepom Mići, kako bi dao svoj sud i izneo nominaciju.

- Tebe i Luku treba da bude sramota, nemate obraza ni srama. Ona je osoba koja želi da ostvari ono što je zamislila i to se dešava. Ali to se zapravo vrati u kontra smeru, ode totalno u suprotnom pravcu i ništa ne ostane onako kako je zamislila. Jedno priča, drugo mašta, treće, peto, osmo i još se svašta desi. Da, slažem se s tim da je teško ovde suočiti se sa istinom. Ima ovde tri bivša verenika, s jednim imaš dete, s drugim si bila trudna, a trećeg si volela najviše u životu. Imaš tri člana svoje porodice koji baš nisu uz tebe. Ovde imaš žene sa kojima se u životu ne slažeš i par muškaraca koji baš nisu omiljeni - rekao je Mića, pa dodao:

- Ti imaš dobre stvari, ali si jako osvetoljubiva i spremna si da zgaziš svakoga. Što se tiče odnosa mene i Aneli, oni su uvek ovakvi kakvi jesu. Njoj si divna i krasna kad je braniš, a kad kažeš bilo šta, ona je spremna da ti j*be majku. Ali ja to uzimam u obzir njen karakter, zato ona sve plaća svojim ponašanjem. Da je samo malo inteligentnija, da se u jednom momentu strpi i da ne bude impulsivna, ona bi bila pobednik. Ne može niko jače od nje, zato se vraćamo na početak. Ona napravi pet koraka, ona je vođa. Sve je uradila super, postavila potrčke, rekla šta misli na nominaciji, bila srećna. a onda je sve stalo posle z*srala - rekao je Mića i osvrnuo se na Asmina:

- Ja sam zbog pozivanja sa njih dvoje doživeo da neko dođe u moju ulicu. Nije došao pred moja vrata, ali je došao u ulicu gde ja živim, gde ima sto zgrada i hiljadu ljudi. Ja sam njemu rekao tada: ''Ja se viđam sa ljudima kad hoću, sa kim hoću i kada hoću'' .Asmin pravi istu grešku drugi put, a to je da meša porodicu s nekim stvarima koje nemaju veze. Uvek sam govorio Aneli da treba da te pusti da vidiš dete, nikada ti nisam vređao dete dok si ti mene blatio jer si mislio da sam najopasniji u toj priči i da ću ti raditi na štetu. Ja sam branio interes žene koja je ostavljena i ponižena, a ostao sam pri istom stavu i dan danas. Tvrdim da ova devojka ima prema tebi emociju i da je najsrećnija kad je s tobom, znao sam da od Luke nema ništa. Vas dvoje ćete izaći zajedno pod ruku i to tvrdim životom, ostavljam Aneli - rekao je Mića.

