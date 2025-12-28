TURBULENTNA NOĆ JE IZA NAS! Obezbeđenje reagovalo zbog svađe Aneli i Luke, Kačavenda se verbalno obračunala sa njim, takmičari otkrili šta misle o bivšem paru, a evo ko će se boriti za opstanak u Eliti!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Subota u Eliti, kao po običaju je rezervisana za emisiju ''Nominacije''. Učesnici su tokom noći za nama imali priliku da iskažu svoje mišljenje o Aneli Ahmić i Asmin Durdžiću. Na kraju večeri, voditelj Milan Milošević je sapštio ko je nominovan od Odabranih učesnika, kao i ko je dobio najmanju podršku publike.

Voditelj Milan Milošević na samom početku emisije dao je reč Luki Vujoviću, kako bi izneo svoju nominaciju.

- O Aneli mislim da je izdajica i loš čovek, ko god te voli, ti povređuješ te osobe. Takva si, ne mariš i nisi obazriva prema ljudima koji te vole. Loša žena, nikada nisam imao osobu da sam toliko dao poverenja, da me je toliko zgazila. Želi da bude poznata i do Australije i Amerike i da svi znaju za nju, sve što je pričala o meni je lagala, to o neprijatelju ne bih takve laži izneo, a ne pogotovo o osobi za koju tada govoriš da je voliš...Najveća laž da sam je tukao, da sam ja bio agresivan i da sam hteo da napravim od nje ku*vu. Tada je htela da zatrudni, terala me je na to, a sada je eto - rekao je Luka.

- Svaki put kada smo vodili ljubav, nikada me nije pitao da li to želim, nego je samo mislio na sebe - dodala je Aneli.

Luka Vujović nastavio je da peni po dvorištu zbog Aneli Ahmić i njenog ponašanja, pa je nastavio da priča o njoj.

- Ona je tada Milicu htela da ukopa i rekla je da je to za Milicu, lažov jedan. Kakav lažov od žene, ne mogu da verujem da je toliko spremna da laže - rekao je Luka.

- Kur*etina raspala - rekla je Anita.

- Zamisli kakav lažov, ona izmišlja da sam ja uzeo i spremio, a ja protiv toga - rekao je Vujović.

Aneli Ahmić ušla je u Belu kuću i nastavila je sa provokacijama, te je tako izbio novi sukob sa Lukom Vujovićem.

- Krao je vitamine da ne bi kupovao, da bi imali, o čemu vi meni pričate?! Lažov! Ti i tvoji prijatelji narkomani, pričaj kome si nosio ti. Pričaj šta radiš jednoj bliskoj ženskoj osobi i njenom mužu - rekla je Aneli.

- Alo ku*vo raspala, ti si sestro prodala, tražila si u Turskoj da se dro*iraš. Da, ti si narkomanka i sp*rmuša, smradu jedan - rekao je Luka.

- Ko koristi?! Ženska osoba i njen muž, ti pričaj - rekla je Aneli.

- Za to ću ti je*ati mater što lažeš! Pričaj kako voliš trojke, kako su te trp*ala dva muškarca i kako si gurala dezodorans dole...Pričaj šta si pričala za brata i sestru, šta si pričala o sestri šta ti je napravila. Sve lažeš! Ti si ta koja je gazila i govorila joj da je najgora na svetu - rekao je Luka.

Milan Milošević, voditelj "Nominacija", dao je reč Neriju Ružanjiju kako bi izneo svoju nominaciju.

- Možda i budući teča, da...Ne sviđa mi se što bespotrebno provlačiš Hanu u izlaganjima i skočiš na nju. Stvarno je bespotrebno! Ne znam šta bih rekao, iskreno sada nakon ovog Lukinog izlaganja, još sam pod utiscima. Držao bih se onoga što sam rekao da se njihovi gresi prebacuju na nas. Ma ne znam šta da kažem, stvarno...Zameram joj odnos prema meni, prema Hani, zameram joj sve što je slagala za mene i za Hanu. Ovaj put šaljem Aneli, ostavljam Asmina - rekao je Nerio.

- Slažem se sa Neriom, sve grehe svoje su prebacili nama, ovde će da izađe još mnogo situacija...Ovo što je rekla, to što je Luka rekao, ja sam to govorila i napolju i ovde. Verujem da ima još mnogo toga da se kaže, zameram joj mnogo toga. Pre me je bilo strah da kažem šta mislim o Asminu, on zna zašto, pričali smo o tome...Mislim da jesi nasilan, ishitren, reaguješ ishitreno, ne možeš da podneseš kada ti neko nešto kaže. Nisi imao razloga da skačeš na mene, pola kažeš istinu, pola kažeš laž da bi ispalo da si u pravu. Nemam šta da kažem, eto, mislim da si nesiguran u sebe, pretvaraš se kao neka muškarčina, a da to nisi - rekla je Hana.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu, kako bi dao svoj sud i izneo nominaciju.

- Ja neću pljuvati moju bivšu devojku i generalno. Krenuću ovu nominaciju od Asmina. Asmin i ja već 15 meseci od kada sam izašao iz "Elite 7", od kada smo porazgovarali, nijednom nije došlo do nekog nesporazuma. To se rešilo u 15 minuta, prvi dan posle izlaska. Najgore stvari koje je rekao za tvoju porodicu, ti si rešila da legneš pored njega, a ona je u tom trenutku bila verena. On se odlično ponaša prema meni, kako se neko ponaša prema meni, ja ću biti duplo od toga. Šta ima više od toga?! Što bih se ja sa čovekom raspravljao?! Drugačije komentarišem druge osobe, a drugačije njih, jer im je odnos drugačiji...Mislim da je i bolje da se šalim sa njom, nego da je vređam. Koliko god da te je povredila, mislim da tebi kao otac deteta njenog, ne prija ti da joj bilo ko kaže neku ružnu reč, da te je varala ili bilo šta. Ja to, nijednog trenutka, nisam uradio, nisam je uvredio - rekao je Janjuš, a onda je nastavio:

- Što se tiče Aneli, njoj sam rekao i na početku kada je ušla. Odnos koji želim i koji mogu da imam sa njom je da mogu da se šalim i zaj*bavam i da imam sve, to sam i uradio. Nijednom te nisam uvredio, samo sam komentarisao kako se ponašaš ovde u "Eliti". U osmici si se ponašala katastrofa, došla si u devetku i demolirala i sedmicu i osmicu...Neću da kažem ono što si mi u Odabranima rekla, ne pljujem ti porodicu i ne spominjem nikoga od tebi dragih ljudi. Taj koji ti kaže da si super, misli ti katastrofa! Ostavljam te iz poštovanja prema tvom bivšom suprugu, a šaljem njega - rekao je Janjuš.

Voditelj Milan Milošević podigao je Maju Marinković, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Ne znam šta bih rekla novo što nije već rečeno, stalno komentarišemo ovo. Krenuću od ličnih odnosa, što se tiče Asmina, ja mislim da Asmin, pošto mu je prvo učešće, da se odlično snašao, ali u svoj toj igri koju igra, se zaigra sa samim sobom. U dosta igrica si izgubio kompas i neke određene stvari ti nisu trebale, to je tvoja stvar, meni ni iz džepa ni u džep. Zna da bude zanimljiv, zna da bude realan, brižan je kada su mu osobe drage, a loše osobine su mu pogan jezik, ne gledaš nikoga kao prijatelj, znaš da budeš manijak i psihopata. Ne dopada mi se to što preuveličava to dopadanje, da mu se ja kao dopadam. To je meni baš "too much", smatram da to nije iskreno, ne znam zašto treba da budem deo svega toga. Što se Aneli tiče, ona i ja od kada smo spustile loptu, nikada nisam osetila ništa loše s njene strane. Imamo super i normalan odnos. Unakazili su jedno drugo! Ostavljam Aneli, šaljem Asmina - rekla je Maja.

- Krenuću od Asmina, jesmo komentarisali, ali evo. Smatram da je inteligentan momak koji je jako brzo shvatio neke stvari i kada su ljudi i odnosi u pitanju. Ima razvijenu socijalnu inteligenciju, kako sa ljudima, tako i sa ženama. Najveća stvar koju cenim kod njega, ne stidi se toga da prizna koliko voli i poštuje svoju majku, to je jako velika stvar! Ume da bude zabavan, druželjubiv i da podeli. Brzo plane i ima tu zeznutu narav, ali isto tako devojke koje su sa njim i ljudi oko njega bi to trebalo da poznaju i da znaju kako da se postave prema njemu. Bilo je situacija u kojima sam ja više komentarisao tebe i tvoj odnos sa Aneli, nikada nisam osetio da je skočio da mi vrati i uzvrati. Što se tiče Aneli, lepa, zgodna, atraktivna i harizmatična, ima to nešto u sebi fatalno. Jeste u top tri, to ne može niko da ospori. Biće im celog života zaj*bana situacija. Ima ona tu prkos, ego i sujeta jako često rade kod nje i ne dozvoljavaju joj da unormali odnose. Uvek sam te kritikovao i pričao ti...Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekao je Anđelo.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Aniti Stanojlović, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Aneli želi da bude žrtva, želi da je vređaju Asmin, Luka, Hana, Nerio i Janjuš. Što se mene tiče, ja ću se potruditi da Luka je ne vređa. Navlači ga, kaže nešto malo, da bi on pričao, a ona bila žrtva. To neće dobiti! Što se tiče Asmina, podržavam ga u svemu što radi, treba da je ponižava, da je gazi, da manipuliše, šta mu je radila dve godine zaredom. Ako je on loš otac, kakva je ona majka?! Htela sam da sačuvam Aneli, da joj se tako odužim što me je spojila sa Lukom, ali ovakvog odrona ne mogu da sačuvam. Šaljem Aneli, ostavljam Asmina - rekla je Anita.

- Ja ostavljam Aneli Ahmić, šaljem suprotnu stranu, to je to - rekla je Miljana.

- Ja ću pre nego započnem nominacije, da se obratim mojoj Tanji da se klip u vezi ove pi*de i malog smr*da, ovaj fićfirić, da se iseče klip iz prošle sezone, kao i večerašnja njena nominacija. Hoću da podnesem krivičnu prijavu! Broj dva, po prvi put ću da se obratim Srđanu, mom bratu i drugu iz šume, vi znate šta treba da radite. Ja ti se kunem, do Portugala se nećeš sakriti i okretaćeš se za sobom! - rekla je Milena.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici , kako bi dao svoj sud i izneo nominaciju.

- Što se tiče Aneli, naš odnos je nepromenjen ove sezone. Mislim, malo je bolje jer imamo neku normalnu komunikaciju. Nismo u svađi da uopšte ne komuniciramo, kao što je bilo prošle sezone. Ali gledajući sada na ovo njeno učešće, ništa bolje nije od svojih partnera. Evo, sad imamo istu priču i ovde, Luka danas šta je sve rekao, ona se nastavlja na tu priču. Da je drugačija, ne bi pričala ništa, nego potencira, non-stop otvara nove priče, nove teme se pokreću, nove stvari se pričaju. Tako da nema neke velike razlike između Luke, Anele i Asmina. U ovom odnosu Aneli i Asmina, mislim da je Aneli ovde mnogo iskrenija kada govori o svojim emocijama i šta oseća, šta želi da postigne. I dalje priča isto, da joj je jedini interes bio spuštanje lopte i dobar odnos zbog deteta. Tu se ništa nije promenilo, i dalje priča isto. Videćemo da li će tako ostati napolju i da li će se to zaista desiti - rekao je Bebica, pa se osvrnuo na Asmina:

Voditelj Milan Milošević dao je reč Urošu Staniću , kako bi dao svoj sud i izneo nominaciju.

- Sramota. Sramota za ženski rod, sramota za društvo. Šta je tebi žena dozvolila? Pritom je majka jednog deteta, o kome uopšte ne misli, jer je tri godine već ovde. A uspela je, zato kad je bila u glavnoj priči, uopšte nije marila za dete, nego je išla da se operiše i da sređuje svoje lice. Osoba koja je zlo, manipulator, patološki lažov, ima kurvarsko ponašanje, skače sa kurca na kurac, ne bira, nema određen tip muškarca. Trenutno je u fazi da u jednom trenutku četvorica njih vole u isto vreme – ili periodično: malo Janjuša, pa Asmina, pa Luku, pa onda sleće sa Anđelom. Njeno promiskuitetno ponašanje koje ovde prosipa već treću godinu meni se gadi. Imala je s*ks na Ramazan, imala je s*ks na Bajram - rekao je Uroš, pa dodao:

Samim tim je pokazala da ne poštuje svoje praznike, a predstavljala se kao devica. Imala je ovde jedan abortus. Tri testa za trudnoću je radila. Treći test za trudnoću, kada je Červanda išla i ubacivala test u urin, pokazala je da je po tom pitanju isto nepažljiva i neodgovorna osoba. Govorila je prošle sezone da je, da je htela, mogla da ima šleperf dece – samim tim, ko zna koliko je napolju abortusa imala - rekao je Uroš, pa se osvrnuo na Asmina:

Voditelj Milan Milošević dao je reč Borislavu Terziću Terzi, kako bi dao svoj sud i izneo nominaciju.

Meni je najbitnije kako se ti sada ponašaš prema Sofiji, koliko je poštuješ. Kako mene poštuješ, tako poštuješ i nju. To mi je najbitnije. Što se tiče tog odnosa, rekao sam ti negde kada smo pričali, drago mi je što ne pričamo o rijalitiju, ali sve ono što sam ti rekao dolazi sada na naplatu. I ovaj odnos, i sve što se dešava sa Majom. I rekao sam ti kako treba negde da se ponašaš u toj priči i rekao sam ti samo: 'Pazi da ne izgubiš Staniju i Maju'' i eto to se i desilo. Sećam se kada smo pričali. Uvek sam ti sa strane govorio šta ne treba da radiš, da staneš, da ne ideš dalje. Bila je ona situacija da ne vređaš Daču, da ne ulaziš s njim u sukob, da su ljudi mlađi od tebe dosta i da sebe tu negde ne ponižavaš. Kažu da smo prijatelji. Mi nismo prijatelji, to smo ja i ti jako dobro pričali. Prijatelj ne može da se postane za tri meseca, ali drugovi jesmo. Naravno - rekao je Terza, pa se osvrnuo na Alibabu:

Voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću, kako bi dao svoj sud i izneo nominaciju.

- Nisam očekivao da Asmin, bez obzira da li sam ga poznavao ili ne, da će on ovde nešto da napravi, neki bum, ali ljudi imaju tu potrebu da nekoga gledaju odozgo i da se ponašaju kao da je neko vanjski. Svi smo ovde jednaki, samo se pokažite. Ovde sede dve osobe koje su za tri meseca izgubile sve. Bukvalno su izgubile sve, jer ja ne mislim da su imali plan. Pogotovo ne mislim za Aneli i negde čak znam da nije imala nikakav plan. Ne znam šta je ona meni pričala s Božom, nego sam to izvukao iz onoga što je pričala s Lukom. Asmin takođe tvrdi da nije imao plan, osim možda u jednom trenutku, ali ne zato što ne voli ili mrzi Aneli, nego zato što je on egocentričan muškarac koji voli da bude dominantan nad ženama. Pa da jednog dana, potpuno je nebitno da li je majka njegovog deteta ili neka druga devojka, da je iskoristi i odbaci. To je jedino u šta ja verujem kada je Asmin u pitanju - rekao je Ivan i osvrnuo se na Aneli:

Voditelj Milan Milošević dao je reč Filipu Đukiću, kako bi dao svoj sud i izneo nominaciju.

- Možeš da budeš šarmantan, duhovit, komičan. Kad kažem komičan, mislim na tvoju gestikulaciju. Najsmešniji si mi kad ti Aneli dođe i kad ti nešto priča. Meni je to iskreno zanimljivo. Mnogo mi je to zanimljivije nego kad se napušavaju, svađaju i udaraju barem meni, kao gledaocu. Što se tebe tiče, mi imamo okej odnos. Nismo dobri ti i ja kao ti i Terza, ali smo okej. Nekad blejimo više, nekad manje. Mnogo mi se više sviđa kad si dostojanstven, kad istrpiš kritiku, kad saslušaš, nego kad skačeš. Mislim da odnos dosta zavisi od tebe. Kad si ti pribraniji, kad ne reaguješ burno, mislim da se i ona nekako smiri. Kad si ti agresivniji i nervozniji, i ona je takva - rekao je Đukić i osvrnuo se na Aneli:

- Paradoks je da sam sada bolji s tobom nego s Lukom. Kad si ušla, mislio sam tj. pre nego što si ušla, imao sam totalno drugačije mišljenje o tebi. Mislio sam da nećemo imati nikakav odnos, da ćemo se čak i svađati i tako dalje. To se nije desilo. Promenio sam mišljenje o tebi. Rekao sam za tebe, kad si ušla tamo u Odabranima, da si ti najlošiji čovek ovde – mislim da nisi. Mislim da ni ti ni Asmin niste loši ljudi. Mislim da ste jednostavno u, ne mogu da kažem najgorem životnom periodu, ali u nekom periodu koji je katastrofalan za vas. Što se tiče situacije u hotelu, to sam zaboravio da kažem – mislim da te on tu nije ponizio. Mislim da si ti tu ponizila samu sebe, i on je ponizio sam sebe. Bolji sam s Asminom, ostaviću njega - bio je jasan Đukić.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Mini Vrbaški, kako bi dala svoj sud i iznela nominaciju.

- Sve je laž, samo pušta laž. Izvređao je on mene, izvređala sam i ja njega – šta je bilo, bilo je. Meni je to presmešno. Bila je prvo priča da sam bila zaljubljena od drugog dana, pa od petnaestog. Asmin je izgubio sve konce. Ovde ostaje bez svih i svakoga. Jedino sa kim se još druži jeste Terza, ali negde mislim da ni to neće dugo potrajati. Ali dobro, on je tu da demantuje ako nešto grešim - rekla je Mina, pa se osvrnula na Aneli:

- Što se tiče Aneli, sa Aneli nemam više ni rasprave ni ništa. Ona mi je onaj put objasnila, što se tiče Borisa, šta je rekla, izvinila mi se u pabu. Ali negde, zbog onoga što je rekla za moju majku – to moram da kažem ne mogu nju da ostavim. Rto, kad gledamo dva zla, biraš manje, tako da ću poslati Aneli, a ostaviti Asmina - bila je jasna Mina.

Došlo je vreme i da voditelj Milan Milošević saopšti odluku publike, kao i Odabranih takmičara, zbog čega je usledio šok i neverica u Beloj kući.

- Rezultat je 27 prema 17 i Asmin ide u izolaciju - rekao je Milan.

- Odabrani su nominovali Kačavendu, Bebicu, Luku i Dušicu - rekao je Milan.

Najmanju podršku publike dobila je Sara Šajić.

Autor: S.Z.