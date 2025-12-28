NJEN SUD SU SVI ČEKALI: Nakon brojnih osuda učesnika, Biljana Vujović otkrila kakvo mišljenje sad ima o vezi Luke i Anite, pa se osvrnula na Filipa Đukića!

Nije se libila da iskaže svoj stav!

Odnos Anite Stanojlović i Luke Vujovića danima je na meti komentara učesnika ''Elite 9''. Dok jedni podržavaju njihovu ljubav i vide perspektivu, drugi prognoziraju subovrat, posebno zbog toga što je Vujović upravo zbog nje stavio tačku na višedecenijsko prijateljstvo sa Filipom Đukićem.

Biljana Vujović, Lujina majka, prokomentarisala je za portal Pink.rs novonastalu situaciju.

Ona je istakla da vezu svog sina podržava, pa se osvrnula i na krag prijateljstva sa Filipom.

Odnos Anite i Luke je baš onakav kakav i treba da bude. Ono što sam uvek isticala kao osnov za jedan uspešan odnos, da li emotivni, prijateljski, rodbinski, bukvalno za svaki odnos je poštovanje. Ja sam prenela to i na svoju decu. Na žalost i Filip i Luka su u pravu. Jedina Filipova greška je što se nije izjasnio da ipak ima određenu vrstu emocije prema Aniti, a Luku je puno bolelo što Filip nije uz njega od samog starta rijalitija. Oni su kao klinci bili jako slični, ali ovo su zrele godine i naravno da ih je život oblikovao u potpuno drugačije osobe. Ja Filipa mnogo volim i nadam se da će sve biti kao nekada između Luke i njega. Ako ne bude, Bože moj... život ide dalje. Meni su Anita i Luka lep i skladan par i rekla bih da neće nijedno od njih ponoviti greške iz prethodnih veza. Na prvom mestu da više poštuju same sebe i da nikom ne dozvole da obezvređuje i njih i njihovu vezu.

