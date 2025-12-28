AKTUELNO

Domaći

ONA JE VELIKI MANIPULATOR: Mustafa Durdžić skinuo rukavice, pa krenuo s verbalnim rešetanjem po Aneli Ahmić: DAJE SVE OD SEBE DA BUDE ŽRTVA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Privatna arhiva ||

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', Jovan Ilić - Joca novinar razgovarao je sa ocem i majkom Asmina Durdžića, jednim od najaktuelnijih učesnika ''Elite 9''.

Na samom početku razgovora Mustafa Durdžić prokomentarisao je žestok sukob njegovog sina sa Aneli Ahmić.

Foto: Facebook.com/Pink.rs/ Privatna arhiva/Pink.rs/A. Nikolić/Pink.rs/N. Žugić

Da li je Aneli pokazala da je veoma nemoćna kada je reč o njenom ponašanju prema Asminu, pa svoje nezadovoljstvo iskazuje kroz uvrede?

- Ona je veliki manipulator. Daje sve od sebe bude žrtva. Ima nameru da isprovocira Asmina. U ''Eliti'' imamo dosta žena koje imaju propale brakove, po nekoliko dece, ali nijedna od tih žena, svoje dete ne eksponira kao Aneli, da se razumemo. Ako pogledamo sa jedne udaljenije tačke, Anelina sestra Sita ima decu sa različitim muškarcima, te ona sa njima se snima za tiktok, tu zarađuje, a Aneli svoju Noru pominje u rijalitiju. Imaju jasan način, kako od sebe prave žrtve. Aneli osvaja publiku time što govori kako je Asmin neodgovoran otac i nemaran.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

ONA JE MONSTRUM OD ŽENE I MAJKE! Mustafa Durdžić osuo rafal po Siti, nazvao je društvenim parazitom, pa istakao: DA JE MOJE DETE GOLO I BOSO...

Zadruga

ONA JE VELIKI MANIPULATOR: Zorica Marković osula drvlje i kamenje po Miljani, osvrnula se na mračnu stranu njene ličnosti! (VIDEO)

Zadruga

Iskreni do koske! Učesnici poskidali rukavice, sasuli Aneli i Asminu u lice sve što misle (VIDEO)

Zadruga

SLASNO OPLELA! Miljana osula drvlje i kamenje po Đedoviću i Mileni, pa podržala Aneli u nameri da stavi TAČKU na odnos s Janjušem: ON JE OBIČAN MANIPU

Zadruga

ŠOK! Luka progovorio o odnosu Asmina i Aneli, Durdžić opleo po Prodanovićki (VIDEO)

Zadruga

ŠOK! Aneli i Mina daju sve od sebe da se operu od toga da remete mir između Filipa i Anite, Stanojlovićeva dala svoj sud o tome! (VIDEO)