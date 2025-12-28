ONA JE VELIKI MANIPULATOR: Mustafa Durdžić skinuo rukavice, pa krenuo s verbalnim rešetanjem po Aneli Ahmić: DAJE SVE OD SEBE DA BUDE ŽRTVA! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', Jovan Ilić - Joca novinar razgovarao je sa ocem i majkom Asmina Durdžića, jednim od najaktuelnijih učesnika ''Elite 9''.

Na samom početku razgovora Mustafa Durdžić prokomentarisao je žestok sukob njegovog sina sa Aneli Ahmić.

Da li je Aneli pokazala da je veoma nemoćna kada je reč o njenom ponašanju prema Asminu, pa svoje nezadovoljstvo iskazuje kroz uvrede?

- Ona je veliki manipulator. Daje sve od sebe bude žrtva. Ima nameru da isprovocira Asmina. U ''Eliti'' imamo dosta žena koje imaju propale brakove, po nekoliko dece, ali nijedna od tih žena, svoje dete ne eksponira kao Aneli, da se razumemo. Ako pogledamo sa jedne udaljenije tačke, Anelina sestra Sita ima decu sa različitim muškarcima, te ona sa njima se snima za tiktok, tu zarađuje, a Aneli svoju Noru pominje u rijalitiju. Imaju jasan način, kako od sebe prave žrtve. Aneli osvaja publiku time što govori kako je Asmin neodgovoran otac i nemaran.

Autor: S.Z.