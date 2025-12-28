ONA EMOCIJE NEMA ČAK NI PREMA SVOM DETETU: Mustafa Durdžić izneo BRUTALNE optužbe na Anelin, račun, progovorio o njenoj prošlosti, koja LEDI KRV U ŽILAMA! (VIDEO)

Šok!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Iić - Joca novinar, obavio je razgovor sa Mustafom Durdžićem, ocem aktuelnog učesnika ''Elite 9'', Asminom Durdžićem.

Da li mislite da Aneli ima emocije prema Asminu, ali to ne želi da prizna to, jer sumnja u njegove?

- Ne znam što bi uopšte sumnjala u njegove emocije, jer je ona prva ta koja nema emocije čak ni prema svom detetu. Ona bi volela da je Asmin ponovo prihvati, samo da bi imala lep život, koji je imala pored njega. Meni je veoma važno da pričamo o tome ko je ona, da je ona žena koja je od dvanaeste, trinaeste godine imala probleme već sa zakonom. Njena prošlost je katastrofalna, to svima treba da bude jasno. Ona je zaštićeni svedok, bila je oslobođena svih tih kriminalnih radnji kad je odrukala ljude. Moram da kažem zašto ovo pominje. U mojoj porodici nema alkoholičara, kriminala, delikvenata...mi smo jedna radnička porodica koja se bori i vredno radi. Normalna jedna porodica. Ja kao glava porodice, nisam neko ko bi da ima na svojim leđima njenu mračnu prošlost, da se razumemo. Ne bih da vređam nikoga, ali ko se jednom odluči za takav put, nikad nije siguran da li će se neko iz prošlosti pojaviti. Ja sve ovo govorim jer ne bih da se sutra, kada bi bila sa Asminom, takva osoba kreće kroz moju familiju, bude tu, da bude među unučićima. Ona je devojka po kojoj se vidi da je ranije imala probleme sa konzumacijom psihoaktivnih supstanci, veoma je jasno po ponašanju sada. Zbog nje, policija je nudila njoj i mom sinu da promene identitet, jer je ona bila u veoma opasnoj situaciji, eto, toliko o tome.

