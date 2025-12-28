BESAN KAO RIS: Mustafa Durdžić progovorio o neuspelom pokušaju porodice Ahmić da bace ljagu na njegovu ženu i ćerku! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', Jovan Ilić - Joca novinar obavio je razgovor sa Mustafom Durdžićem, ocem Asmina Durdžića.

Da li imate probleme sa porodicom Ahmić?

- Moja ćerka ima brak jedan iza sebe, ona se relativno mlada udala kada je imala osamnaest godina. Čovek redovno plaća alimentaciju, ponekad plati i za moju ćerku godišnji odmor. Moja ćerka kao takva, ima kodekse i vaspitanje, a jedna Sita govori za nju da je pro*titutka. Kod nas u Austriji su pravila veoma jasna, ko želi može da ima više zanimanja, jer se ljudi stalno edukuju i obrazuju, ili obična fu*ara. Moja ćerka, koja ima nekoliko zanimanja doživi da je Sita nazove tako. Moja žena sa mnom živi četrdeset godina, pre toga smo bili komšije. Zamislite, Sita se bavila time da isfotošopira sliku moje žene, ali se prevarila, jer joj je otavila tetovažu na telu, a moja žena tetovaže nema. Od jedne takve žene, kao što je moja surpuga, pokušavale su da naprave nekakvu ku*vu.

Autor: S.Z.