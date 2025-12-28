ONA JE ISPRAVNA DEVOJKA, JA NJU VOLIM: Asminova mama vinula Dobrojevićevu u nebesa, Aneli srozala na samo dno (VIDEO)

Dala svoj sud!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', Mustafa Durdžić progovorio je o Staniji Dobrojević.

Mustafa, priča se o tome da su se Stanija i Asmin dogovorili da sam novac od honorara leže njoj, šta znate o tome?

- Ja sam možda neke stvari, kad je ona u pitanju, jer me je isprovocirala time što je rekla da je Asmin psihopata i da se plaši da će je proganjati. Kad joj je davao novac, nije psiho. Ja se nadam da ću uspeti da zaustavim to da njoj ležu pare na račun. Ja ne mogu reći da je to istina, ali ona ima punomoć, jer on nema mesto prebivališta u Srbiji. Moja ćerka je pričala sa Stanijom, ona je rekla da joj je on poklonio prvi honorar. Stanija je svakako melem na radu u poređenju sa Aneli.

Mevlida, šta vi mislite o svemu ovome?

- Staniju volim. Ona je lepa, pametna i kulturna. Ona je ispravna devojka, koju ja volim i dan danas. Zapravo je sve počelo onda kada se baka Nada uključila u emisiju , pa je Stanija rekla ono, što je zvučalo kao da joj je dosadno. Da se razumemo, Mustafu je to pogodilo jer je njegova majka izgubila dvoje dece u roku od manje od mesec dana. Živeo je sa sličnim bolom kao Nada. Inače, za Staniju nemam ništa loše da kažem. Što se tiče Aneli, ona je ubedljivo najgora osoba. Ona njega stalno izaziva, to je evidentno. Ne treba više da spusti loptu, nema više spuštanja lopte. Neće se do dešavati. Asminu ne treba Aneli, nego neka žena s kojom će napraviti novu porodicu. Aneli i Asmin su mogli da imaju lep i miran život, ali kad već nije tako, ne treba da se vraća na odnos koji je katastrofalan. O njegovom druženju sa Majom ne mislim ništa, ona je lepa i pedantna, a da li tu nešto postoji, zaista ne znam.

Autor: S.Z.