Uživo na Pinku: Počinje izbacivanje! Večeras će biti napeta borba, a Šiša bar će goreti!

Ovo se ne propušta!

Upravo na TV Pink počinje još jedna emisija "Izbacivanje". Voditeljka Dušica Jakovljević će u svom studiju ugostiti podršku nominovatnih takmičara ''Elite'', dok će Darko Tanasijević u dobro poznatom Šiša baru razgovarati sa pojedinim takimčarima koji su obeležili prethodnu nedelju svojim odnosima.

Nominovani za ovu nedelju su Luka Vujović, Sara Šajić, Milena Kačavenda, Asmin Durdžić, Nenad Macanović Bebica i Dušica Đokić, a na vama je da odlučite ko će večeras napustiti imanje ''Elite'', zato glasajte za svoje favorite, a emisiju Izbacivanje pratite uživo na TV Pink.

Autor: A. Nikolić