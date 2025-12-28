AKTUELNO

Tužba za Boru Santanu: Javno isplivale poruke koje je pisao Aniti, ovo će izazvati još veći haos! (FOTO)

Drama u najavi!

Sinoć je u Beloj kući došlo do žestokog sukoba između Bore Santane i Anite Stanojlović, u koji se umešao i Luka Vujović, pa je u jednom trenutku moralo da reaguje i obezbeđenje.

Nakon haosa na Anitinom zvaničnom profilu osvanuo je stori sa porukama koje je Santana slao pobednici "Elite 7", ali i obaveštenje da će Bora dobiti tužbu zbog izgovorenih reči.

- Ne zamerite Bori, dečko je samo pokušavao da stupi u kontakt sa pobednicom. Međutim, svako ko na bilo koji način uvredi Anitu, njenu porodicu ili maloletno dete od pet godina biće tužen - glasila je poruka.

