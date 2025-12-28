Hitno oglašavanje Anitine drugarice: Evo kako sad gleda na njenu vezu sa Lukom, bez dlake na jeziku dala sud o haosu sa Borom Santanom!

Žestoko!

Sinoć je u Beloj kući došlo do žestokog sukoba između Bore Santane i Anite Stanojlović, u koji se umešao i Luka Vujović, pa je u jednom trenutku moralo da reaguje i obezbeđenje.

Mi smo danas stupili u kontakt sa njenom drugaricom Tamarom Radoman, koja nam je otkrila kako gleda na Anitin odnos sa Lukom, ali i haos koji se desio sa Borom.

- Već sam više puta komentarisala odnos Luke i Anite. Iskreno, slabo pratim jer imam dosta obaveza spolja, nažalost. Ono što mi javljaju jeste da su veoma skladni, da lepo funkcionišu, da se lepo slikaju zajedno i da postoji medjusobno poštovanje. To mi je posebno drago, jer smatram da su poštovanje i poverenje najbitnije stvari u svakom odnosu i vezi. Volela bih da im ova „mirna luka“ potraje što duže - govorila je Tamara, pa nastavila:

- Što se Bore tiče, svako ko je barem malo pratio rijaliti ili gledao neke smešne klipove zna kakav ume da bude kada prebaci i krene da vredja.Ne znam šta mu se tačno desilo možda je problem ona čuvena bunda, hahaha ili mu se Anita dopala pa je proradila ljubomora na njenu vezu. Verujem da će se kroz par dana izviniti Aniti. Ipak, vredjanje nje, njene majke i maloletnog deteta je nešto što ne podržavam i za šta će, nažalost, morati da odgovara pred sudom.

Autor: A. Nikolić