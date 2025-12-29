SAMO IZMIŠLJA DA BI ME PONIZIO: Aneli progovorila o Luki, raskrinkala njegov plan i priznala da je bio agresivan prema njoj (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru ugostio Aneli Ahmić sa kojom je razgovarao o aktuelnim situacijama u Beloj kući.

- Aneli kako si? - upitao je Darko.

- Biće bolje, ne žalim se - rekla je Aneli pa je dodala:

- Juče je bilo jako burno tokom nominacija, on mene žestoko nominuje, gleda da ponovi neke stvari, da me ponizi, da me oblati, on stoji na Asminovoj strani sada, to mi je presmešno. Njih dvojica sve vreme komuniciraju, meni je to presmešno, a sa druge strane jadno i bedno. On je meni rekao juče svašta, krenuo je da priča o nekim trojkama, grupnom se*su, lupetao je svašta. On je sinoć rekao da će sada pričati isinu pa kao neće da priča jer nije smislio šta treba da kaže - rekla je Aneli pa je dodala:

- On je jednom prilikom otišao kod Site da mi uzme lekove jedno veče, pa smo se onda mi svi videli sutradan. Sita i ja smo rešile sukob koji smo imale oko kola, a on sada sve to koristi i sve to priča.

- Pričao je kako sam ja pričala loše o bratu, to je takva laž, ja o mom bratu pričam sve najbolje, moj brat je moja zvezda, a on posle toga govori kako sam ja bila sa njegovom drugom, gospode. On je mene molio da ga upoznam sa svojim bratom, sa kojim sam ja izgladnila odnose, i on je sada kao krenuo da lupeta svašta. Ljudi pa on je tražio i adresu od Kačavende da se obračuna sa njom zbog sukoba sa Biljanom - rekla je Aneli pa je dodala:

- On će svašta pričati, pa će možda promeniti mišljenje, pa će nastaviti dalje, i pričati nešto novo, pa on je meni oteo telefon na veridbi, pa je snimao sve to, on je sve radio to da bi slao sve podrški našoj, a on je mene tada vukao za kosu i bacao po podu, on ima dozu u sebi takvu, ja sam osetila u Narod pita kada smo bili gosti, to je bilo užasno., on je imao agresivno ponašanje, i u Turskoj kada smo bili, on je meni tada lupio šamarčinu. Svi mi znamo da je on prodao mnoge žene pre mene, pa može i mene, ima on strah da napravi žrtvu od mene, pa će sutra da se pravda. Iskreno on sada pokazuje da je dobar dečko Aniti, da bi ga podrška zavolela, a meni prebacuje što ja prolazim pored Janjuša. Iskreno ja se nadam da će oni imati veliku podršku da će im slati sve što im treba, i to je to. Moja najveća greška je Luka, zbog njega sam bila u depresiji, ali kako sam izašla iz te veze, bolje mi je - rekla je Aneli i dodala:

- Mene je sve gušilo sa njim, videla sam ja šta on radi sa Anitom i onda je priznao kada su se poljubili. Kada sam ih poslala u izolaciju ja sam bila baš loše.

