Sujetan je, voli da je najbolji u svemu: Anita provalila kako Anđela otkida ljubomora zbog Luke, pa raskrinkala lažno druženje Đukića i Bore! (VIDEO)

Skandal!

Anita Stanojlović bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o svom odnosu s Lukom Vujovićem.

- Šta se dešava sa tobom i Lukom? - upitao je Darko.

- Baš nam je lepo i prerano je da se zaljubim, ali sam nekako presrećna. On je prema meni predobar i pažljiv, nisam očekivala da je tako - rekla je Anita.

- Kako ti takva kakva jesi budiš u njemu to, a Aneli onakva ono? - upitao je Darko.

- Ja sam sad ovakva dok ne bude problem, a bude li bilo neću biti ovakva. Aneli je mnogo agresivna i odmah napada, kao i što osuđuje. Izgleda da ja budim u njemu nešto što je želeo, on želi porodicu i miran odnos, a ona očigledno nije to želela - rekla je Anita.

- Je l' se Anđelo iskompleksirao jer s njim nisi imala strast? - upitao je Darko.

- Poznavajući njega jeste ga iskompleksiralo i sujetan je, voli da bude u svemu najbolji. Ja sam uvek njega izdvajala kao osobu s kojom mi je bilo najlepše, ali sad mi je lepše. Mina mi je rekla da je on odmah otišao da se presvuče, verovatno nije očekivao da će biti tema - rekla je Anita.

- Što vas toliko ne vole u kući? - upitao je Darko.

- Tako je bilo i sa mnom i Anđelom, vide konkurenciju u meni i Luki, normalno je. Ja sam se navikla na to, zato sam i lagana - rekla je Anita.

- Čini se da si Janjuša precrtala - rekao je Darko.

- Zasmetalo mi je što me onakoo imitirao jer me kao gotivi i nikad se nismo uvredili, a onda me na onaj način perfidno ponizi. Sa Lepim Mićom ne pričam jer me oterao u p*čku materinu i ne znam šta sam ja toliko loše uradila da me vređa - rekla je Anita.

- Kakva je Aneli osoba? - upitao je Darko.

- Osoba koja je spremna da zgazi sve zarad svog cilja, već smo čuli da je bila k*rvetina. Na osnovu svega zaključujem da je ona sve najgore što može biti jedna žena - rekla je Anita.

- Šta se desilo sa Borom? - upitao je Darko.

- Milanu se svidela moja bunda i ja sam mu je dala do Elitovizije, a Bora je izgoreo jer mu je trebala bunda za film. Danima unazad me pecka za Luku i ima doskočice, očigledno mu smeta moja veza s Lukom. Jutros mi je vređao dete i sve to, to ne može da radi. On je uvek bio prema meni navalentan, čak sam i Minu upozoravala da ga skloni - rekla je Anita.

- Kako komentarišeš ova zbivanja između njega i Anastasije? - upitao je Darko.

- Ja ne verujem da mu se sviđa Anastasija jer znam kako se ponašao prema meni - rekla je Anita.

- Šta misliš o prijateljstvu Bore i Filipa? - upitao je Darko.

- Bora mi je rekao na početku da su Filip i Maja bili u Titovoj vili na Zlatiboru, a isto tako mi je i Filip rekao kad smo bili kući. Bora nikome nije prijatelj, što bi on cinkario Filipa kod mene koju ne poznaje ni mesec dana? - upitala je Anita.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić