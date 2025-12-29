AKTUELNO

SADA JE SVE JASNO: Maja priznala da li je pala na Asminov šarm, pa pomenula Staniju i njegov sukob sa Aneli (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo niko nije očekivao!

Voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru ugostio Maju Marinković sa kojom je razgovarao o aktuelnim temama u Beloj kući ali i Asminu Durdžiću:

- Majo sjajno si raspoložena? - rekao je Darko.

- Jesam, ide nova godina, sve je lepo, videćemo kako će biti - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekla si da nemaš greške ove godine - rekoa je Darko.

- Rekla sam da ih nemam, ali sam dodala da je moguće da imam greške u nasrtavku. Šalu na starnu nemam greške, ali nikada se ne znam šta može da se desi, ja puštam vreme. - rekla je Maja pa se osvrnula na Asmina:

- Mene je ta tema smorila, on može da bude jako pogan, a iskreno preuveličava mnoge stvari, iskreno ne mislim da mu se sviđam u toj meri u kojoj on govori. On je rekao za Staniju da mu je najveća ljubav, istetovirao je, a onda radi ono sa Aneli, on mene stvarno ne interesuje, dosadan mi je mnogo. MIća je lepo rekao, mislim da on mnogo voli javni svet, a ja to ne volim. On potencira materijalno, automobile, a mene to odbija, iskreno verujem da ga radim, ali da mu je drago što je moje ime zvučno. - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta je ono što si zakljućila o Aneli i Asminu? - upitao je Darko.

- Ja sam za to da spuste loptu zbog deteta, ali iskreno posle onoga što smo videli, ja mislim da nema kamera da bi se svašta desilo. On je pogazio svoj stav, a oni su isti, oni su ponizili jedno drugo, ali ona je kriva što je dopustila to, nisu oni čisti. Sinoć sam ostavila nju, i iskreno vidim da je iskrena, ali mu zameram što uvlači Staniju u sukob sa njim, Ja iskreno mislim da je on prolupao načisto, ali iskreno mi deluje da on radi nešto iznata. - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moram da dodam, meni nije jasno kako se muškarci ovde prebace iz odnosa u ondnos, Luka zaboravio Aneli i otišao kod Anite, meni je to kriminalno. Iskreno mirni su, ali ništa mi nije jasno u odnosu Luke i Anite. Luka je sinoć baš vređao Aneli, neko je rekao da će on biti njen najveći neprijatelj,. Isina je samo jedna, a šta će pričati jedno o drugom, a da li je istina ne znamo. Luka ima bes prema Aneli zbog svega što je bilo sa Asminom. - rekla je Maja pa se osvrnula na Anastasiju i Boru:

- To mi je strašno, njegove uvrede su mi strašne, a mislim da njih dvoje radi to ludilo.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.

