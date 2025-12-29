AKTUELNO

Presedan u Eliti: Palo pomirenje Neria i Aneli, Hana ne krije oduševljenje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs. Privatna arhiva ||

Izgrlio je kao nikog!

Takmičari ''Elite 9'' danas su iskoristili priliku da snimaju film koji su dobili za zadatak od Velikog šefa, a u ovoj sada sceni je palo pomirenje Aneli Ahmić i Neria Ružanjija.

- Oooo, gde si tetka - rekao je Nerio.

- Šta radite, kako ste? - upitala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Idemo kod tetke, kako si ti? Baš si nešto srećna - rekao je Nerio.

- Zaljubila sam se. Ima tetka jednu guaranu za tebe, je l' hoćeš? - upitala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Od tebe tetka uvek - rekao je Nerio.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

