OPLEO KAO NIKADA: Janjuš dao svoj sud o odnosu Aneli i Asmina, prozvao Anitu i Luku, pa priznao kakve emocije ima prema Kačavendi (VIDEO)

Nerealno!

Naredni koji je došao u Šiša bar kod voditelja Darka Tanasijevića bio je Marko Janjušević Janjuš koji je govorio o svom odnosu sa Aneli Ahmić.

- Darko moram da ti kažem da me boli vrat, Aneli me povredila, ali moram da ti kažem naš odnos sa moje strane se ne menja, a ona je ta koja menja mišljenje i odnose u kući, a ja sam okej kada je neko normaan prema meni - rekaon je Janjuš pa je dodao:

- Aneli i Asmin su u njihovom odnosu gubitnici oboje, on je sebe ponizio onim kada je rekao da može da bude uvek sa njom, on je mnoge razočarao, i sebe isto, previše se zaigrao, a sada mu niko ne veruje. Da ne pominjem Aneli koja je pričala svašta, on joj je psovao celu porodicu, a opet je bila sa njim, iskreno to nije emocija, ja mislim da je ona išla na foru da radi sve zbog detata.

- Ako je to zbog deteta, to ne valja, to nije normlano, ja to još nigde nisam čuo ni video, moram da kažem da to što ona radi, nema poente. Ja svoju suprugu koju sam prevario, nikada nismo rekli jedno za drugo ništa loše, a oni svašta rekli jedno drzugom, - rekao je Janjuš pa se osvrnuo na Luku:

- Sinoć je bilo svega, oni su čekali jedno drugo da kažu stvarno šta se dešavalo napolju, a oni sada idu na to ko će koga više da use*e, a oboje su isti. On je sinoć rekao da je njoj gurao dezodorans u vaginu, pa je l to normalno - rekao je Janjuš pa je dodao:

- Što ste tiče Luke i Anite, to je jedna od najlažnijih ljubavi ovde, ona je ušla da bi bila sa Anđelom, ali je ipak rešila da bude sa Filipom, pa završila sa njegovim drugom, a da ne pominjemo to što on meni priča kakve su poze imali u izolaciji,a meni ona govori da sam budaletina. Milena i ja nismo u odnosu, ali smo iskreniji i bliži od svih. Ona ušla u vezu, a ne zna koliko ima kontinenata na zemlji, ona ne može ništa drugo da pokaže sem lažnih ljubanih odnosa.

Janjuš se osvrnuo i na odnos Terze i Sofije:

- On se primirio, iskreno njihov odnos je bolji od svih, a Sofija njemu traži jednu grešku da bi mu prebacivala ono što se dešavalo prošle godine - rekao je Janjuš pa se osvrnuo na Milenu:

- Nas dvoje nismo jedno drugo ništa uvredili, ja vidim da sam joj drag, a ne bih voleo da je ništa drugo, samo da sam joj drag. - rekao je Janjuš pa je pomenuo Boru i Anastasiju:

- Ona je dete od 20 godina, i lepo je namazana, iskreno, ja sam u njenim godinama trenirao dva puta dnevno, a Bora je polupan pa se zaljubio. Vidiš ti Darko Neria i Hanu, on je miran i ćuti a ona je zaje*ana. On je pričao i komentarisao dok ona nije ušla - rekao je Janjuš.

Autor: N.B.