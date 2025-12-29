PRECRTAO GA ZA SVA VREMENA: Filip otkrio da je Anita više otkinula na Luku, šokiran njegovim ponašanjem (VIDEO)

Dosta mu je svega!

Voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru ugostio Filipa Đukića koji je komentrisao Luku Vujovića:

- Da mi je neko rekao da ću biti u boljem odnos sa Aneli nego sa Lukom. Ja sam Luki zamerio što me je slagao, tu je uništeno poverenje, iskreno jedino njegovo delo može da me sje*e u kući a on je to uradio. Meni je fascinantno sve to - rekao je Filip pa je dodao:

- Svaki dan ponavljam isto, ali mojim činom sam rekao da imam emocije prema Aniti, a to nije istina, ja sam šokiran svojim prijateljem. Moram da dodam da je meni Anita draga, ali ne za ljubavnu vezu - rekao je Filip.-

- Iskreno mnoge stvari nemaju veze , oni nisu hteli da bzudu u vezi, a sada jesu - rekao je Filip pa je priznao:

- Meni ništa ovde nije jasno, ANeli i Luka su se mirlili, pa se svađali, pa je ona bila sa Asminom, njega pedarilrala, on se zbližio sa Anitom i ušao u vezu sa njom,. mene ona ne zanima, a on je meni pao u očima, nije on glup i klinac. U odnosu Anite i Luke ona je zagrejanija - rekao je Filip.

- Mislim da je Hana pokretač u toj vezi, ona nekako radi sve što on želi, zezmut je ona ograč., namazana. - rekoa je Filip o Hani i Neriu.

Autor: N.B.