NEK SU NJIH DVOJE... Anđelo dao svoj sud o odnosu Luke i Anite, uporedio sebe sa Matorom u Eliti 7, a evo šta kaže o Aneli (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Anđelo Ranković je naredni koji je stigao u Šiša bar kod voditelja Darka Tanasijevića, kojem je komentarisao aktuelne teme u Eliti.

- Šta je to što ima Aneli pa ne skidaš osmeh sa lica? - upitao je Darko.

- Ona ima tu energiju, taj X faktor, a to što ima to ludilo, ne znam, ja sam tu da joj pomognem šta treba - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koliko si ljubomoran na strast Luke i Anite? - upitao je Darko.

- Nisam nikada, one večeri sam bio sarkastičan, te večeri sam bio u čudu šta da kažem i samo je krenula ironija. Nisam ljubomoran, i ne podsmevam se njima, ali sam u šoku šta slušam. Gledam devojku sa kojom sa bio, ona sve priča i radi kao što je pričala za mene i Matoru, stvarno gde bi nam bio kraj bio - rekoa je Anđelo pa dodao:

- Nek su njih dvoje živi i zdravi, a kada prođe vremenski period biće svega i svačega. Ja sam otišao kada sam shvatio da to nije to, a Anita je osoba koja ne sme da bude ostavljena, ona mnora da sostavlja. Moram da kažemn da mene to stvarno ne zanima, ismam ljude koji su bitni- Rekao je Anđelo i dodao:

- Bora je neko ko mora da beži iz tog odnosa, ona ga degradira, a sa druge strane tu je Miljana koja uništava sve. Moram da kažem da je meni on čudan u odnosui i sa njom i sa Urošem, ovamo se svađa ovamo se igra.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

