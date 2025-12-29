Mama je strpala zbog k*rca u ludnicu: Bora doživeo pomračenje i aktivirao novu vređalicu, pa žestokim prozivkama unakazio Anitu! (VIDEO)

Haos!

Bora Santana proćaskao je sa Markom Janjuševićem Janjušem o Aniti Stanojlović, s kojom je sinoć imao žestoku raspravu, ali je i ovom prilikom brutalno isprozivao.

- Nisi trebao da poludiš sinoć onoliko za bundu, glumiš budalu -rekao je Janjuš.

- U pravu si, za sinoć sam ja kriv sto posto, ali me Luka prvi opsovao i zato sam se iznervirao. Šta sam ja Aniti rekao pre toga? Ništa sem da je šlihtara i loš čovek - rekao je Bora.

- Sutra nemoj da ideš na rođendan - rekao je Janjuš.

- Je l' si lud? Naravno da neću, prespavaću. Sutra bi gorela Dubioza, ali šta da se radi. Zamisli još da nas pobede u filmu, oni su kao favoriti, ali bole nas k*rac - rekao je Bora.

- I treba ih ložiti da nas pobede - rekao je Janjuš.

- Ja imam osećaj da će Elitovizija biti 2. ili 3. januar - rekao je Bora.

- Nek bude. Meni sad da kažu da idem tamo, ja bih nešto smislio. Ne mogu da verujem da se svađaš ti sa Anitom - rekao je Janjuš.

- Pobednica, a ne zna Balkan i gradove - rekao je Bora.

- Sad sam to rekao, da ne zna četiri kontinenta. Ušla kao u vezu jer misli da će opet da pobedi - rekao je Janjuš.

- Ako će takve da pobede, nek me izbace dve nedelje ranije - rekao je Bora.

- Ušla je ovde misleći da će se s Anđelom pomiriti, a kad je videla da od toga nema leba onda molila Boga da je Đukić prizna za devojkom. Čekala da se ovo dvoje rastave samo da bude u priči - rekao je Janjuš.

- Voleo bih da se pokažu ti ljudi koji su glasali za nju, ona će da priča o pobedi j*bote - rekao je Bora.

- Dupla kruna, pih j*bem li ti sunce. Ona bila najdostojanstvenija kao, zamisli to - rekao je Janjuš.

- Ona ne zna šta je dostojanstvo. Uroš se ovde klao za nju, a ona jede i ne zna da ga ponudi. Ona se družila sa mnom jer je htela da zaustavi moje vređanje da je glupa, a sad otkad ima dečka ona mene ne primećuje. Klošarka raspala, stidi se odakle je. Romi je ni ne vole, nju bi trebalo da slave u Kruševcu. Zamisli kad je Biza poznatiji od nje i Mecke poznatiji od nje, pa nju niko ne zna. Ko je za nju čuo? Ona će u Beogradu da živi? Pa svaka šuša može da živi u Beogradu, pusti me te priče. Nju je mama sa 16 godina stavila u ludnicu zbog k*rca, rekla mi je to kunem ti se. Nimfomanka jedna rapala, - rekao je Bora.

Autor: N.Panić